Fed三度降息1碼！台積電ADR大漲逾2％　美股收高近500點

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股10日全面收高，台積電ADR大漲近7美元。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）12月決策會議當天公布結果，如市場預期宣布再度降息1碼，將聯邦資金利率調降至3.50％至3.75％區間，連續第三度降息；不過，更重要的重點是，聯準會（Fed）計畫12日起，開始以每月400億美元（約新台幣1.24兆元）規模購買短期美債，以管理市場流動性。

道瓊工業指數收48,057.75點，上漲497.46點，漲幅1.05％；

那斯達克指數收23,654.16點，上漲77.67點，漲幅0.33％；

標普500指數收6,886.68點，上漲46.17點，漲幅0.67％；

費城半導體指數收7,467.49點，上漲94.98點，漲幅1.29％。

台積電ADR收310.12美元，上漲6.71美元，漲幅2.21％；特斯拉收451.43美元，上漲6.16美元，漲幅1.38％；輝達則是收183.78美元，下跌1.19美元，跌幅0.64％。

Fed連續三次降息符合市場預期，但主席鮑爾在會後記者會表示，為穩定短端資金市場波動，將啟動短期國債買入計畫，引發投資人高度關注。最新聲明指出，將自12月12日開始每月買進約400億美元的短天期國債，預計此後買債規模將維持數月，接著估計將大幅縮減購買規模。