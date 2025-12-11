日本客機引擎「空中停擺」熄火　緊急迫降函館！宛如瀕死瞬間

記者羅翊宬／編譯

日本北海道札幌丘珠機場今（11）日發生一起客機緊急狀況，一架北海道航空系統（HAC）營運、準備飛往秋田的日本航空JAL2823螺旋槳班機，疑似因低溫降雪造成引擎結冰，右側引擎在起飛後不久突然停止運作。機組人員立即決定緊急迫降函館機場，機上23名乘客與3名機組員共26人均安全無恙。

根據《日本放送協會》，這架ATR42型螺旋槳客機原訂11日上午10時30分從札幌丘珠機場起飛，但因降雪延誤約2小時，最終於中午12時30分左右才起飛，班機升空後進入雲層時出現異常，右側引擎因不明故障而停止運轉。

北海道航空系統表示，當時班機極可能因「過冷卻水滴」附著，引發俗稱「著冰（icing）」的結冰現象，導致引擎或相關系統受影響而停擺。

日媒《北海道電視台》（HTB）與《北海道放送》（HBC）情報攝影機畫面顯示，班機在接近函館機場時，右側螺旋槳仍然完全停止，機身以單側引擎運作狀態緩慢下降。報導進一步指出，班機原本考慮返航丘珠機場，但因當地天候惡化，最終改為緊急迫降在能見度較佳的函館機場。

北海道警方與機場管理單位證實，班機於下午1時30分過後順利落地，沒有發生火警或滑出跑道等二次事故。26名乘客與機組人員均平安撤離，無人受傷。北海道航空系統已宣布該班機停飛，並準備進行全面技術檢查，以釐清引擎停止的確切原因。

多名乘客接受訪問時回憶驚險過程。一名男性乘客表示，飛行途中機長突然宣布「右側引擎已停止」，當下機艙氣氛瞬間緊張。也有旅客說，他在起飛後不久就注意到引擎聲音突然消失，機身開始輕微晃動，「大家雖然都保持冷靜，但心裡真的很緊張，不知道會發生什麼事」。