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智利政府突取消第25屆氣候變遷大會　聯合國需再尋主辦國

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▲▼智利總統皮涅拉拋「內閣重組」盼平民怨…百萬人上街吉他大合唱！致敬40年前人民英雄。（圖／翻攝自臉書）

▲智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布停辦2場國際大會。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）30日在電視轉播上宣布，取消即將在11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC），和原訂12月初展開的聯合國氣候變遷大會（COP25）。本屆COP25舉辦地從巴西移至智利，如今又需重新尋覓主辦國。

智利18日爆發反政府示威至今仍未平息，皮涅拉表示，由於目前國家正因此經歷「艱難情況」，決定取消原定11月16、17日在首都聖地牙哥舉辦的APEC峰會，以及12月2日至13日的第25屆聯合國氣候變遷大會。

聯合國氣候變遷大會執行秘書埃司皮諾薩（Patricia Espinosa）當天即發出聲明，表示已經得知智利政府因為國家狀況放棄主辦COP25，「我們目前正在尋找替代方案」。

COP全名為「Conference of the Parties」，年度大會自1995年起辦，今年為第25屆。這是大會第一次遇到主辦國在開始前一個月的時間內退出；此前原訂主辦的巴西則是以財政預算不足為由，取消舉辦。

▲▼智利政府調漲地鐵票價，引發示威者縱火（圖／路透）

▲▼智利政府政策引民怨，爆發示威抗爭。（圖／路透）

▲▼智利示威衝突。（圖／路透）

智利首都聖地牙哥的地鐵票價在尖峰時段漲價，成為民眾示威的導火索；示威訴求著重在抗議長期社會貧富不均且差距擴大、收入難以支持民生消費、政府貪污嚴重等。示威民眾接受訪問時紛紛怒道，「我們一直以來被富人壓榨剝削，是時後結束不公了。」

智利政府30日公布的資料顯示，至少20人在抗議活動中喪命，傷者包括473名公民和745名警察，另有54人被捕後控訴遭受虐待，18人受性侵害。

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