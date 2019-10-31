蔡英文推AVG遊戲15：02上線！　顏若芳、廖泰翔穿學生服開箱

▲蔡英文推出AVG遊戲。（圖／記者呂欣玫攝，下同）



記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室31日由發言人顏若芳、廖泰翔召開記者會，最受矚目的「總統府大冒險」AVG遊戲也將在今天下午3時2分推出，意味著小英執政3年有成，競選連任做第二任。

競選辦公室發言人顏若芳表示，「小英日常」作為官方網站的分支，主要目的在於整合了小英總統所有社群及相關內容，方便英粉們「一網打盡」。

在網站設計上，包含許多巧思，例如「英文英文」節目項內，網友在觀賞小英總統親自教學的最實用的國防、外交、民俗英文影片之後，還能進行英文小測驗，依據答題的成績還能獲得來自「英文老師」的各種不同評語，歡迎大家一起來跟著英文學英文。

廖泰翔說，當時與小英總統一同拍攝的「台菜與它們的產地」單元影片，除了也能在「小英日常」裡看到以外，還貼心地附上食譜，讓各位「辣英粉」也能在家DIY，運用台灣在地農產品烹調出道地的美味台菜。

此外，網站也推出互動式活動「萬人共筆：小英安價」文章投稿接龍。顏若芳說，「安價」一詞是由日本網路社群衍生，意思是「請網友幫忙決定下一步該怎麼做」，在網路上大受歡迎。這是一個帶有安價精神的互動活動，讓網友可以每天投稿、票選出「有趣度、時事切合度高」的接龍故事文章，以輕鬆詼諧的方式展現創意，集眾人之智慧，共同決定故事未來走向。

▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）



最受外界矚目的是，廖泰翔與顏若芳特別穿上高中制服，當場開箱試玩「總統府大冒險」遊戲。廖泰翔提及，ACG動漫遊產業已逐漸擺脫過去的汙名化，去年台灣整個遊戲產業產值產值將近580億元，而「總統府大冒險」遊戲專案是由十來人的年輕團隊，結合動畫、音樂、設計、插畫、企劃、媒體等多項專業領域人才，與競選連任辦公室共同討論、完成這次作品，展現出台灣的年輕、創意以及軟實力。

在遊戲中，玩家將扮演就讀台灣高中三年二班學生，參加學校參訪總統府的校外活動，陰錯陽差下開啟了一段冒險旅程，許多大家喜愛的人物角色包含小英總統、想想、阿才，還有隱藏版的蘇貞昌院長以及陳其邁副院長也會在遊戲中一一登場。

在遊戲內容方面，顏若芳指出，無論是宣傳影片或是遊戲本身都含有大量彩蛋，除了眼尖的網友已經在宣傳影片中發現的1450手勢、結尾的許願序號等，遊戲本身具有多結局、多支線以及多CG圖片，耐玩性很高，能夠滿足玩家的蒐集慾望，或是透過多次遊玩挖掘出更多隱藏彩蛋。

她呼籲大家「一定要玩到最後」。讓民眾跟著故事線索發掘故事劇情，以輕鬆而生活化的方式，體驗蔡總統執政過程，共同理解並守護台灣、守護自由民主的價值。

「2020蔡英文總統連任官方網站」



「小英日常」



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