快訊／菲律賓民答那峨島規模6.5淺層地震　公寓大樓倒塌畫面曝光

▲ 震央位在Kisante東方約9公里處。(圖/翻攝usgs)

記者詹雅婷/綜合報導

美國地質調查局最新數據顯示,菲律賓南部民答那峨島31日當地時間上午9時11分發生大地震,目前規模已從6.8下修至6.5,震央位在Kisante東方約9公里處,震源深度約10公里。目前沒有海嘯發生疑慮。

推特畫面顯示,在地震發生的同時,許多民眾逃到戶外,可見達沃市某處建物旁揚起大量粉塵。根據當地消息,一棟公寓建物明顯損毀,發生部分倒塌情形。

這是當地本周發生的第2起大地震。時間拉回29日上午,當區遭到規模6.6地震強襲,奪走至少7條人命,數十人受傷。

JUST NOW: Another 6.5 magnitude eartquake hits Mindanao. A condo building in Davao City collapses.



May these earthquakes stop. pic.twitter.com/xVeFpCylpk — Korte Supremo (@KorteSupremo_) October 31, 2019