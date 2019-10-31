兒找回亡母失竊機車騎兩個月被抓　車牌是贓物二審逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

屏東劉姓男子2018年12月間騎機車外出，遇到警方攔檢也配合停下，沒想到竟被查出懸掛失竊車牌，一審被法官判處拘役30日；他聲稱，這輛車先前失竊，找回來之後就是掛著這張車牌，沒有多想就繼續使用，他不滿挨罰提出上訴。屏東地院合議庭認為，劉男的狀況並不構成贓物罪，加上侵占脫離持有物罪的部分目前並未起訴，最後逆轉改判無罪。

▲劉男辯稱，找回失竊機車時上面已經掛有車牌。（示意圖／記者徐斌慎攝，與本案無關）

檢方認為，劉男在2018年9月中旬於高屏大橋底下的草叢找回失竊機車，卻將來路不明的車牌掛在自己的車上，同年12月6日下午3時許騎著機車行經屏東市公園西路與博愛路口，才被眼尖警員發現，並將他逮住。屏東地院簡易庭一審判處劉男拘役30日，得易科罰金3萬元。

但劉男辯稱，這輛機車是原本是母親所有，後來母親過世了，車牌就被註銷，「我一直把機車停放在家門口，2018年4月間卻被偷了，直到同年9月我才在橋下的草叢找到，當時機車已經被掛上車牌，我就請潘姓友人來幫忙，之後就一直使用到被警方查獲。」

▲劉男是在屏東大橋底下的草叢找到機車。（圖／翻攝自Google地圖）

潘姓友人也出庭證稱，自己和劉男是小學同學，雙方住處大約騎車10分鐘就會到，有聽說過機車是劉母買的，「他告訴我機車找到了，但是發不動，我就一起過去看。我想說可能是沒有油，於是跑去買油，加進去後沒多久就發動了，他把車騎回家，我也跟他一起回去，那時候已經掛上那塊車牌，我知道機車原本的車牌已經不在了，所以我有問他要不要去報案，他只回答車已經找到了，但車牌不是他的。」

屏東地院合議庭認為，檢方無法證明是劉男偷竊車牌再自行安裝，難以認定涉犯贓物罪，反而比較像是侵占脫離持有物罪，但這部分他尚未被起訴，因此不得審理，加上兩罪之間的構成要件、罪質都不同，最後逆轉改判無罪。