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黃河明教養第二代「讓他體會錢的重要」　愛妻沈啟是首位女民航局長

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣惠普科技前董事長黃河明30日自8樓住家墜下，送醫不治，讓得知消息的親友相當不捨。資深媒體人楊艾俐31日凌晨在臉書PO出黃河明的照片，分享對方生前談過的人生智慧，包含如何教養第二代等等；網友們也紛紛在文章底下或是PTT留言，希望他一路好走。

黃河明與妻子沈啟。（圖／翻攝自Facebook／黃河明）

▲黃河明與妻子沈啟鶼鰈情深。（圖／翻攝自Facebook／黃河明，下同）

畢業於交通大學電子工程學系的黃河明，在1977年進入美國惠普（HP）台灣分公司，並用12年的時間從工程師躍升至台灣區董事長兼總經理，並帶領公司衝出670％的營業額成長，接著晉升為台灣惠普董事長、惠普泰國分公司總經理、台灣資策會董事長，以及悅智全球顧問的董事長，他在惠普服務23年的時間堪稱是台灣電子科技業的傳奇。

其實，黃河明的妻子沈啟也是一位傳奇人物，據了解，沈啟是台灣首位女性民航局長，長達43年的超資深經歷，也讓她被員工封為「航空俠女」，2015年退休時，不僅有超過16個單位拍攝歡送影片，就連黃河明也現身致詞，讓她感動得忍不住頻頻拭淚；夫妻倆一路走來感情都很融洽，退休之後仍繼續投入公益活動，幫助社會上的弱勢族群。

▲▼ 12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」…傳奇一生落幕。（圖／翻攝黃河明臉書）

▲楊艾俐印象中的黃河明是很樂觀積極的人。

然而，黃河明30日下午疑似因為憂鬱症病情加重，選擇趁妻子沈啟不注意時，從8樓的住家墜下，送醫急救仍宣告不治。資深媒體人楊艾俐在臉書PO文談及此事，印象中的黃河明個性樂觀積極，光是與對方談話就能提升自我，是個相當有內涵的人，有一次黃分享自己教養第二代的方法，就是要拿實質的東西鼓勵不積極的年輕人，例如帶兒子坐短程的頭等艙，目的就是要讓兒子體會錢的重要。

網友們看完楊艾俐的分享，也覺得黃河明的想法很有道理，如今人走了，大家都覺得很難過也很可惜，紛紛在相關PO文以及PTT上留言，希望他一路好走，「他很有名，只是這幾年淡出業界，很久沒有消息，沒想到……」、「惠普前董事長？我沒看錯吧」、「我的天，是大學長」、「R.I.P.」。

▼時任民航局長的沈啟曾參加冰桶挑戰，為漸凍人募款。（圖／民航局提供）

交通部民航局局長沈啟淋冰桶。（圖／民航局提供）

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