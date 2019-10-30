小六兒放學討「冰冰涼涼的喝」神自嘲　媽差點噴咖啡：現在怪我囉？

▲原PO分享和小六兒的生活趣事，引起熱烈討論。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享聽到小六兒子自嘲的一席話，「我一口咖啡差點噴出來，現在是在怪我囉？」對此，許多網友笑說，「小子腦子清楚，很好」、「這小子有前途⋯⋯以後肯定三妻四妾。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當時「臭小子」放學回家剛進門，而她正坐餐桌旁邊喝咖啡。她還原和兒子的對話：

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兒子：我的媽！妳的兒子口好渴呀！有啥冰冰涼涼的可以喝嗎？

原PO：冰箱裡有鮮奶，自己拿杯子倒。

兒子：只有鮮奶嗎？前幾天不是還有果汁？

原PO：果汁被你老杯喝完了！乖～喝鮮奶吧！多喝鮮奶以後才長得高！

兒子：唉～好吧，既沒有帥氣顏值，也沒有聰明腦袋！看來我也只能拚身高了…

▼有網友笑說，「你兒子不往戲劇圈或綜藝圈發展太可惜了。」（示意圖／達志影像）

原PO寫道，「聽到這句，我一口咖啡差點噴出來，現在是在怪我囉？」對此，有網友好奇「多大呀，這麼會說話」；原PO回「小六了。」

其他人留言，「你兒子不往戲劇圈或綜藝圈發展太可惜了」、「好寫實的畫面喔」、「哈哈哈哈哈，口才很好啊」、「太可愛了啦，有一個這樣的孩子每天訓練腦血管。」

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