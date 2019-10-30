監視器目睹愛犬在沙發上「縱火」！　害她家差點燒毀損失125萬元

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名女飼主在外觀看家中監視器時，意外看到所養的愛犬竟然在沙發上「縱火」，幾分鐘內便燃起熊熊大火，差點蔓延至整個房屋，家中許多物品包含牆壁、櫥櫃和空調都受到損害，幸好她及時報案才沒有造成更嚴重的後果。

女飼主丹斯基(Danielle Danski)16日觀看家中監視器時，看到10月大的愛犬阿奇(Archie)竟然把打火機當成玩具在嚼，而且還神奇地成功點火，沙發接著就燃起熊熊大火，嚇得她立即報案，幸好消防團隊在3分鐘內迅速趕到現場，及時撲滅了大火，並幫忙把附近居民安置至其他地方。

大火雖然及時撲滅，仍造成丹斯基約6萬澳元（約台幣125萬元）的驚人損失，而她回到家時，被嚇壞的阿奇立刻撲到了她懷中，雖然知道阿奇並不是故意的，後來還是給了小小的懲罰。

奇異的事件也讓當地消防官奧沙利文(Graeme O'Sullivan)感到不解，他表示，自己從事這行30多年從未看過這樣的事情，「我們曾接獲幾次是貓狗不小心打翻蠟燭、薰香或燃油爐，這肯定是我們第一次看到這種方式引起的火災。」

▼小狗竟然神奇點燃打火機，意外造成縱火事件。（圖／翻攝自Instagram／archie_the_arsonist）

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