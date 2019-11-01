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男友欠錢落跑母騙：死了　女友2年後返鄉撞見「復活的他」

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記者黃翊婷／綜合報導

澳洲女子瑞秋（Rachel）向媒體投訴，18歲的時候與擔任廚師的艾利斯特交往，期間借出1000美元（約新台幣3萬元），後來兩人分手，打電話追問對方的母親，沒想到竟然得到「人已經死了」的回答，只好傷心離開前往外地展開新生活，然而，2年之後返鄉探望親友，卻撞見男友活蹦亂跳地在餐廳工作，讓她不知道是該傷心還是該生氣。

根據澳洲ABC（Australian Broadcasting Corporation）上月28日報導，瑞秋與當時21歲的艾利斯特（Alistair）陷入熱戀，「他做事很專注，人也很好，我覺得這些特質很重要」，無奈這場戀愛才談了3個月，男方就失業了，還向她借款1000美元維持生活。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲瑞秋認為和艾利斯特交往期間，也是有不少快樂的時光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

瑞秋提到，自己那時候正值年輕多變的年紀，艾利斯特失業幾個月後，她就決定分手，當時還有拿回300美元的債款，「接著我發現家裡的物品開始慢慢不見，先是一些家具，最後連床都不見了，一切都沒了。」

瑞秋坦言，曾打電話追問艾利斯特的母親，對方回答兒子因為生病前往昆士蘭復健，可是在自己的印象中，男友並沒有吸毒的習慣，「我開始向他的朋友打聽，這才知道他到處欠錢」，沒想到就在這個時候，卻傳來男友已經死亡的消息。

用餐,餐廳,約會,吃飯,生蠔（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲艾利斯特原本是一名廚師，後來失業了。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

「現在回想起來，這一切真的很蠢，我卻沒有對此提出任何質疑。」瑞秋無奈地說，艾利斯特母親證實兒子是因為欠錢被殺，她想既然人已經走了，就不要再繼續追究，於是看開一切前往外地展開新生活，2年後才鼓起勇氣重返傷心地探望親友。

「回來那天我和朋友到某間餐廳閒晃，我記得艾利斯特的兄弟也在那裡工作，於是好奇開口詢問。」瑞秋提到，接著就看到讓她至今都覺得很不可思議的畫面，因為艾利斯特根本沒死，「我有報警，但是沒有用，打給他母親也只收到抱怨簡訊，責怪因為我的關係害她兒子又失業了。」至於這起離奇的詐死事件到底要怎麼落幕，目前就連瑞秋自己都不知道該怎麼辦。

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