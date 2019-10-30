張嘉郡男友爆劈腿「射後不理」！她苦笑認了：很清楚與陽光磊落男生交往中

地方中心／雲林報導

雲林縣新聞處前處長周柏吟遭踢爆，在與雲林縣長張麗善姪女、前立委張嘉郡交往的同時，還四處留情與另名從事編劇的W女大搞曖昧，甚至還隱藏有女友的事實，與W女在男方家中親熱。W女控訴，周柏吟與她曖昧、還勾搭張嘉郡，根本就是為了政治野心，痛斥周是「渣男」。對此，周柏吟則質疑整起三角戀在這時間點曝光，根本就是政治操作。據悉，張嘉郡早已知周與W女的情史，也選擇不過問，今接受媒體採訪時，正面坦承確實與周柏吟交往中，「他是一個陽光磊落的人，謝謝大家關心。」

▲周柏吟遭控隱瞞與張嘉郡交往事實，與另名從事編劇的W女大搞曖昧。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

W女向媒體投訴，在結識周柏吟後2人私下互動頻繁、互有好感；8月份時W女北上參加活動借住周柏吟家，2人進而發生關係。W女表示，當下要求周戴保險套，但周不願意，還稱「我會負責」，事後回想，當時周已經與張嘉郡交往，故意隱瞞有女友的事實，擺明就是在玩弄感情，氣得W女怒轟「渣男、非常惡劣！」還質疑周是為了政治上的野心、為了獲取張家的支持，才會在這段三角戀中選擇走向張嘉郡。

對此，周柏吟30日上午也承認確實與W女有過曖昧，但錯就錯在感情沒有切割乾淨，面對記者深入詢問，僅淡淡地表示「都已經是過去的事情了」，不願再詳加說明。

▲張嘉郡對於周柏吟與W女的事早已知情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據悉，對於周與W女的這段情史，張嘉郡早已知情，卻選擇不去過問；似乎是情緒找不到出口，張嘉郡12日還在臉書若有似無地PO出文章，「人的過程中，總難免有陷入低潮的時候」、「面對生命中的困境與難題，是人生的必修課，過程雖然痛苦，但是通過之後我們可以帶著一顆無比堅強的心，繼續劃破那片黑暗，朝向光明的入口勇敢前進！」13日時張嘉郡還藉由分享讓情侶彼此更接近的7種小動作，透露「許多情侶交往一陣子後，會出現所謂的撞牆期，甚至開始出現『她還愛我嗎』的想法。」

張嘉郡30日上午接受媒體採訪時也正面作出回應，承認自己目前確實與周柏吟在交往中，「我覺得大家應該多多關心國事、弱勢團體。我相信每個人都是真心的，謝謝大家關心！我非常清楚我交往的男生，是一個陽光磊落的人，他非常坦誠告訴我一切的事情，我很清楚，謝謝，這是私人的事情，不值得大家關注。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲張嘉郡30日上午接受媒體訪問，回應男友三角戀一事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）