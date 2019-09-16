索羅門今再開會　總理21日聯合國大會可能宣布與中國建交

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

我太平洋友邦索羅門群島今（16）日再度召開會議，商討是否轉與中國建交。根據報導，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）預計21日飛往紐約出席聯合國（UN）大會，他希望在這個場合宣布是否與中國建交的消息。

《中央社》報導，蘇嘉瓦瑞將於21日參加第74屆聯合國大會，屆時他可能與美國副總統潘斯（Mike Pence）會晤，也有機會宣布重大消息。索國政府先前又指出，是否要與台灣斷交一事，會於蘇嘉瓦瑞出訪前決定。

索國內閣及黨團會議今日再度開會；總理府最新消息指出，蘇嘉瓦瑞預計最遲明日舉行內閣會議並做出決定。根據《索羅門星報》（Solomon Stars），知情人士透露，蘇嘉瓦瑞期盼近期就能有結果，以便在聯合國大會宣布與台灣斷交，轉而與中國建交的消息。

索羅門媒體《島嶼太陽報》（The Island Sun）引述匿名人士消息指出，索國政府正準備驅逐台灣駐索國大使；據了解，索國今日將召開特別會議，討論是否與中國建交，如果今日的結果確實是轉向中國，政府就會要求台灣大使官員離開，如果不願意，將會被驅逐出境。

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