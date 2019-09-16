影／真的要掰！索國將驅逐台大使　外交代表團「急赴索羅門」救火最後邦交機會

記者陳亭伃／綜合報導

台灣與索羅門邦交關係，日前在該國的內閣會議中，總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）指出將參考4項報告，最終將決定是否與台斷交、並與中國建交。其中內閣報告中更是一面倒表示，倘若與中建交，將會替索羅門帶來極大的金援。索羅門當地媒體《Island Sun》透露，台灣的外交高層官員今將抵達索羅門商討。

▲台灣外交代表團將抵達索羅門進行「挽救」。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，日前《南華早報》傳出中國早已針對建交索羅門做準備，更「建議」在聯合國大會前就須做出決定，眼看邦交出現危機，蔡英文政府16日派出外交代表團抵達索羅門，預計下午將會進行訪談會議。據悉該代表團由外交部副部長徐斯儉率領，自上任以來他已不只一次對索羅門進行訪談。

根據索羅門當地媒體《Island Sun》報導，目前索羅門政府將準備進行驅逐台灣駐索羅門大使，顯示兩國邦交36年確實已出現裂痕。匿名消息者指出，索羅門政府因不滿台灣大使干預內政，因此藉著中國釋出善意，考慮與中國建交承認「一個中國原則」。

索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）則表示，政府過度急促想要做出結果，對政府感到相當失望，並沒有真正的多方評估，就想要「轉向」建交中國斷交台灣。

今台灣外交代表團抵達索羅門，也將再次承諾對該國的援助與支持，希望能夠盡力維持兩國多年邦交關係。

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