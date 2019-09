颶風多利安才襲巴哈馬50死、萬人家園成平地　新熱帶風暴又來

▲巴哈馬皇家警察部隊拿起屍袋。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合外電報導

颶風多利安(Dorian)先前重創巴哈馬,根據聯合國數據,數萬人因此失去家園。災民還沒有從慘重損失恢復過來,如今熱帶風暴洪柏托(Humberto)當地時間14日下午5時又侵襲巴哈馬阿巴科群島(Great Abaco Island)以北70英里處,最大持續風速每小時50英里。

CBS新聞報導,受到多利安影響,許多巴哈馬社區被夷為平地,災民對於政府的舉措感到失望,尤其在另一場風暴來臨之際;許多人說,他們唯一得到的援助來自外國人,且現階段仍無法使用手機,缺乏電力與水源。新的熱帶風暴洪柏托則預計15日晚間成為颶風,不過國家颶風中心預測,風暴將在佛州沿海轉往東北方向。

Since Humberto formed so far to the east, impact on the Bahamas and the United States will be minuscule when compared to that of Dorian: https://t.co/LMiDEeeH7x pic.twitter.com/0jW6gsq7G3