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衛星照曝光！颶風多利安毀滅肆虐巴哈馬　下一步襲加拿大

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▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。（圖／路透）

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，多處建物被摧毀。（圖／路透，下同）

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風多利安過去數日挾帶5級颶風的威力重創巴哈馬，奪走至少30條人命，巴哈馬官員更稱有數百人、甚至數千人失蹤。目前多利安正朝著加拿大的方向前進，根據最新曝光的衛星影像，可見巴哈馬阿巴科群島馬施港（Marsh Harbour）部分地區受到嚴重破壞，多處建物被摧毀、船隻被沖上岸，整個城鎮及當地機場都被淹沒。

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。。（圖／路透）

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。。（圖／路透）

綜合CNN、ABC等美媒報導，這些照片是由美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）取得的照片，顯示當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。這些景象也讓美國記者馬科莫爾（Marcus Moore）驚呼，「我從來沒有在島上看過如此嚴重的破壞。」

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。（圖／路透）

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星照，揭露當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。（圖／路透）

巴哈馬5日已證實風災死亡人數已升至30人，當局也已展開救援行動，出動直升機協助。但令人擔憂的是，衛生部長桑茲博士（Dr. Duane Sands）指出，目前大量屍袋、冷藏遺體器具已被運往重災區，最終死亡人數將會是「難以想像」。

根據美國國家颶風中心數據，目前多利安正沿著美國東岸北上移動，周五晚間料影響維吉尼亞州與馬里蘭州，預計當地7日侵襲加拿大。

更多前後對比衛星影像，請點此

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