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颶風狂虐巴哈馬！海水倒灌…父抱5歲兒上屋頂躲鯊魚　下秒直接遭狂風捲走

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▲▼5歲童遭颶風吹走。（圖／翻攝自Facebook／Abaco Family Connect #HurricaneDorian）

▲5歲童失蹤前與父親合照。（圖／翻攝自Facebook／Abaco Family Connect #HurricaneDorian）

 記者張方瑀／綜合報導

颶風多利安（Dorian）日前侵襲中美洲島國巴哈馬，造成的阿巴科群島（Abaco Island）幾乎遭淹沒，當地一名父親在房屋被吹垮後，抱著年僅5歲的兒子在水中載浮載沉，身邊都是破碎的瓦礫和木頭，接著他看到水面似乎有鯊魚的蹤跡，所以奮力將兒子抱上一片被吹垮的屋頂上。就在這位父親也準備爬上屋頂時，悲劇發生了，突然一陣狂風吹來，他的兒子就這麼被「捲回」洶湧的海水中。

▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／路透）

▲巴哈馬災情慘重。（圖／路透）

現年38歲的法林頓（Adrian Farrington）與5歲的兒子住在阿巴科群島墨菲鎮（Murphy Town），颶風多利安襲擊該地時，他們的房屋遭吹垮，法林頓抱著兒子在海水中漂浮。法林頓在逃難的過程中，腿部受傷骨折，他只能緊緊地抱著兒子，還要一邊避開水中的瓦礫、木頭殘骸。這時法林頓注意到，水面上似乎有鯊魚的蹤跡，所以他趕緊把兒子抱上一片飄過身邊的屋頂，結果就在此時，悲劇發生了。

「就在我準備轉身爬上去時，聽到孩子大喊一聲爸爸，接著他就被狂風再度捲入海中。」法林頓立刻跳下海想拉回兒子，無奈風勢太大，同時海浪也不斷打來，兒子早已消失在混濁的水中。法林頓說，「我不想放棄，我一直嘗試潛入水中，我不想離開我的兒子。」無奈腿的傷勢太過嚴重，他只能回到醫院等待消息。

法林頓的兒子，不過是巴哈馬數百位消失災民的其中一個，巴哈馬當局表示，死亡人數已達到30人，「實際上還有數百人失蹤，總人數可能高達上千人。」巴哈馬衛生部長桑德斯（Duane Sands）也說，由於當地所有冰櫃都已經塞爆，不得不用化學防腐的方式保存遺體，巴哈馬民眾必須做好心理準備，因為罹難者總數將會是「超乎想像，數字只會更高。」

►屍袋不斷湧入！巴哈馬還有數百人失蹤　政府警告居民：做好心理準備
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