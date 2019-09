800人受困島上！多利安狂襲北卡釀洪災　美東北部防致命風暴潮

▲ 奧克拉科克島洪災,水位不斷上漲。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

在中美洲島國巴哈馬奪走30條性命的颶風多利安(Dorian)美東時間6日早晨登陸美國北卡羅來納州哈特拉斯角(Cape Hatteras)海岬。北卡州長庫柏(Roy Cooper)警告,海德縣奧克拉科克島(Ocracoke)出現風暴潮,水位不斷上漲,但還有800多人受困。

多利安於當地時間清晨6點登陸,風速為每小時150公里;11點時颱風眼已經向東北移動約80公里。但美國國家颶風中心指出,多利安侵襲外灘群島(Outer Banks)時半徑為72公里,風力將近每小時322公里。

We're getting some pictures and videos of the severe flooding due to storm surge on the Outer Banks. This is Ocracoke, NC. Our hearts go out to ALL impacted by #Dorian. #nws pic.twitter.com/OAVxjJkUjj