北京大興機場具備開航條件　安檢到登機「刷臉」搞定

▲大興國際機場耗資800億元人民幣（約新台幣3500億元）。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

被譽為大陸「新國門」的北京大興國際機場，15日前完全具備開航投運條件，預計本月底前正式投入營運。該機場不僅規模全球最大，客運大樓亦設置多項智慧型設備，引入「人臉辨識登機系統」，未來安檢、通關、登機，只要「刷臉」就能通通搞定。

▲大興國際機場內部。（圖／翻攝自微信公眾號京呈）

據大陸民航局消息，目前北京大興國際機場的建設及運營籌備工作進展順利，9月15日前完全具備開航投運條件，客運大樓安裝了400多台自助登機台和自助托運設備，自助覆蓋率達到80%，確保旅客在check in環節，排隊時間不超過10分鐘。

安檢環節上，大興國際機場全面部署了高效智慧的安檢通道，每小時通行能力可以達到260人，這比傳統的安檢通道180人的過界能力提升了40%，可以確保旅客通過安檢的時間不超過5分鐘。

對於轉機的旅客，大興機場在航站樓中央區域設置了核心中轉廳，集中規劃了邊檢、海關安檢等通關設施，據測算，將實現大陸國內轉國內30分鐘、國際轉國際45分鐘、國內轉國際60分鐘、國際轉國內60分鐘，機場最短中轉銜接時間位於世界前列。

▲人臉識別系統 。（圖／新民晚報）

新科技應用中，最大的亮點就是人臉辨識系統，旅客不用出示任何證件、紙質或電子登機牌，刷臉即可實現登機，這給旅客出行帶來了全新的體驗。除了刷臉這項新技術外，大興國際機場也將首試自助託運、首次採用行李實時定位跟蹤系統。

另外機場的對外交通也備受關注。大興機場營運後，地鐵「大興機場線」也將同步開通，總共只停靠三個站，從北京三環的草橋上車，經過大興新城抵達機場，全程只要19分鐘。

北京市交委運營管理處副處長劉元常指出，旅客在草橋站可以托運行李、辦理值機，行李通過機場線的行李車，與旅客同步抵達大興機場。

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▼機場大廳。（圖／翻攝自微信公眾號京呈）