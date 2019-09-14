朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

▲朱銘新作「太極拱門」使用的是5000年古木作雕刻。（圖／翻攝自朱銘美術館 Juming Museum）



記者林彥臣／綜合報導

榮獲第十屆總統文化獎的藝術家朱銘，今天（14日）在朱銘美術館首次發表新作「太極系列—太極拱門」同時也慶祝美術館開館20周年，值得一提的是這個作品使用的是5000多年歷史的古茄苳沉木。朱銘強調，木頭年份距今5000多年，創作時盡可能保存木頭原貌。

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▲ 朱銘美術館20歲成年禮 新作「古沉木太極拱門」。（圖／朱銘美術館提供）



朱銘為了慶祝美術館20週年，首次發表「太極系列—太極拱門」新作。這件作品的木頭來自捐贈，朱銘美術館展覽部主任黃修文表示，這件有5000多年歷史的古茄苳沉木，朱銘在創作時順著材料天性，保留了古沉木的外觀特色。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

朱銘說，「我刻木頭67年，什麼木頭都用過，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭，要雕刻時的心情比較沉重。」為了保存木頭原貌，朱銘決定以低限雕鑿出太極，他挖空木材中下方形成拱門，接著再把切下來的木材雕成其它較小件的作品。

朱銘表示，美術館雖然成立20年，但他從1987年就開始籌備，前後籌備了12年才開館，「那時候也沒有多少錢，不知道蓋一間美術館要花多少錢，很天真，說要蓋就蓋，蓋不到一半錢就花光了。」

▲ 新北第2個私立博物館 朱銘美術館9月完成設立登記。（圖／新北市文化局提供）



朱銘說，當時因為到國外辦展，每次都要準備好幾個貨櫃運送，後續作品累積越來越多，於是購地存放，在朋友的建議下，才把放作品的地方整理成園區，開放民眾參觀，最後才變成美術館，美術館成立之初，國內旅客較多，後來反而是外國觀光客較多，是好事，也是壞事。

這次除了展出新作，同時也展出朱銘過去幾件太極系列的木雕，朱銘說，太極系列有分階段性，「剛開始刻比較寫實，還可以看到手、眼睛，慢慢才越來越簡化、抽象。」

朱銘這次的新作「太極拱門」，源於太極中的推手，推手是兩個人互相對推的練習，這樣的練習像是拱門，藉由推手相互流動著生命氣韻。

朱銘美術館走過20年，致力於推廣雕塑藝術、兒童藝術教育，20年來有280多萬名訪客，也曾獲得國際博物館協會教育委員會最佳案例獎，也被旅遊平台貓途鷹選為台灣前3名最受歡迎的博物館。