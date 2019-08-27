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祝福美術館20歲生日成年禮　朱銘新作「古沉木太極拱門」義賣

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▲ 朱銘美術館20歲成年禮 新作「古沉木太極拱門」義賣。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 祝福美術館20歲成年生日禮，朱銘新作「古沉木太極拱門」義賣。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館自1999 年開館至今20歲，將於9月14日舉辦20周年館慶「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」新作發表，邀請雲門舞集帶來「太極門下舞水月」演出，同時獻上光雕饗宴及璀璨煙火秀。為祝福美術館「成年禮」，朱銘先生將捐贈以千年古茄苳沉木創作之數件〈太極系列〉作品，作為20歲生日禮物，希望透過義賣募款，讓美術館繼續推動教育、種活藝術的種子。

《2019年朱銘新作展：不朽．朱銘．古沉木太極拱門》氣勢磅礡，首次發表的「太極系列－太極拱門」作品，是朱銘以距今五千多年的古茄苳沉木創作而成。朱銘為保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色，決定以〈太極拱門〉為主題來進行創作，僅做出較少限度的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造形，突顯樹體原有的古貌。

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為完整呈現古沉木「太極拱門」在朱銘整個《太極系列》中的特色，此展以「不朽」為名， 除聚焦古沉木的歷久彌堅外，更以此回顧與連結不同階段的木雕《太極系列》作品，讓觀眾了解各階段的特色，以及彼此之間的延續與差異，乃至整體的美學觀念，成為藝術家不朽的創造體現。

▲ 朱銘美術館20歲成年禮 新作「古沉木太極拱門」義賣。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘新作「古沉木太極拱門」。

朱銘美術館表示，此次特別規畫古沉木主題教育互動區，以古沉木及作品資訊的互動問答展示、觸摸古沉木珍寶體驗，以及創造自己的太極拱門藝術創作，透過各類材質疊疊樂的遊戲，去感受平衡的重要性，提供小朋友「情境式」的學習體驗。

朱銘美術館指出，自1999年開館即以雕塑藝術與兒童藝術教育的推廣為使命，20年來陪伴280餘 萬名訪客度過無數的美好時光；舉辦逾90場海內外的展覽，讓世界和在地民眾看見台灣的藝 術能量；和金山萬里社區合作推動偏鄉藝術教育、培育「兒童藝工」。

2019年也推出第五屆《兒童藝術教育雙年展》，此次雙年展以「活實驗－遊戲中的風景」為主題，推出兒童體驗「吃、 穿、住、行、玩」五大遊戲實驗室，讓小朋友可以從遊戲中學習，同時還有由策展人王弘志所策劃「偶然與巧合」（Chance and Coincidence）展覽，邀請來自日本、韓國、以色列等優 秀藝術家參展，展出繪畫與攝影、行為表演、物件與空間裝置等不同形式的當代藝術作品， 讓觀眾可以遊走其中，一起享受偶然與巧合的旅程。

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關鍵字：朱銘,古沉木,太極系列

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