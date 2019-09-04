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果核上的微觀藝術　山東濰坊核雕大師歡迎台灣傳人

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▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

▲山東濰坊核雕達人田洪波。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

在橄欖、桃子、楊梅等果核上的「核雕」，是中中華雕刻藝術始中指標性的技藝之一，並以山東濰坊較為出名，屢次斬獲全國大獎的濰坊核雕專業委員會主任田洪波指出，核雕最大的特點，就是根據紋理去創作。近年積極推廣核雕技藝的他，亦曾赴台交流，田洪波說，若有台灣人來拜師學藝，他一定非常歡迎。

▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

核雕早年於明代盛行，是指在橄欖、桃子、杏仁、楊梅等等的果核上的微雕、鏤刻技術。2008年，濰坊核雕被收錄進國家級非物質文化遺產名錄，該市現約有400位核雕工作者致力傳承這項技藝，並吸引愛好者慕名而來，購買核雕和拜師學藝。

田洪波作為濰坊的核雕達人，近日應邀參與和魯台經貿洽談會上，海峽兩岸博覽會一同舉辦的「第三屆中國（濰坊）『絲路傳承』民間手工藝品博覽會」，與大陸各地的非遺文化、民間技藝，一同與前來參加旅台會的台灣各界人士交流。

▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

田洪波表示，果核依據不同的來源，有不同的紋理，質地也有差異，因此它與木雕、石雕相比最大的特點，在於相當仰賴根據紋理去創作，屬於「巧雕」、「隨形雕」的範圍。

他表示，在雕刻之前，由於果核小，「絕對不能失誤」，因此前期構思，直到腦海逐步形成畫面的時間，往往是最長的，一直要等到構思成熟，才能下刀。

▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，畢業於工藝雕塑專業得田洪波曾在嵌銀廠做過雕刻師，而後接觸核雕大師考功卿的作品後，便自學走向桃核雕刻的道路，並屢次獲得全國大獎，以桃核的結構、紋理應用，以及作品的細膩度、藝術性聞名。

值得注意的是，在深耕核雕多年後，田洪波也投入推廣該項技藝的工作中，並曾經赴台交流，自身作品上海、北京、深圳等地都有人代理。面對記者提問擇徒條件，他表示只要是對核雕有興趣的都很歡迎，更希望台灣朋友也對此感興趣，一起來推廣。「如果徒弟未來能超過師傅，那就更好了。」

▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼魯台經貿洽談會-山東濰坊核雕。（圖／記者陳政錄攝）

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