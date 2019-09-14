國5遇惡煞包夾逼車！他慘遭刀棍痛毆　爆眼噴血險瞎...全身傷

記者孫于珊／宜蘭報導

中秋夜不平靜！一名男子13日晚間開車南下往宜蘭，行經國道5號烏塗隧道跟彭山隧道之間時，疑因嫌前方車速太慢，於是變換車道超車，不料此舉引發對方不滿，瞬間好幾台車子上前包夾，一群惡煞甚至下車叫囂，還亮刀、棍痛毆男子，目前警方已介入偵辦。

▲他被打到左眼佈滿血絲、左臉瘀青腫脹，太陽穴上也有明顯傷痕。（圖／翻攝自彭女臉書）

男子姊姊彭姓女子在臉書PO文指出，當晚9點8分左右，弟弟因超車引發行車糾紛，對方多次攔車，但弟沒有停下來，後方6、7台車便不斷追逐，追車當中，對方還有亮刀棍，弟在不得已的情況下放慢車速，卻馬上被包夾，6、7個人就開始砸車，儘管弟沒下車，但一群惡煞仍越過車窗打人，導致弟左臉瘀青腫脹，眼球也被打到視力模糊，目前正在醫院治療中。

▲男子疑似超車惹怒一群惡煞，車子被對方以刀、棍砸爛。（圖／翻攝自彭女臉書）

彭女也表示，目前已報警，但當時她不在場，希望路過民眾能提供行車記錄器，以釐清事件真相，強調若真是弟有錯在先，一定會帶他出來道歉。

▼他被打到遍體鱗傷，左肩、後腦杓等部位都有明顯傷痕。（圖／翻攝自彭女臉書，下同）

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