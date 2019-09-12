帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

▲洪文言多年赤腳陪伴視障妻子徐薇雅跑馬拉松。（圖／翻攝東森新聞）

記者徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭三星鄉公所建設課長洪文言多年赤腳陪伴視障妻子徐薇雅跑馬拉松，這個暖心舉動不只感動了妻子也感動了社會。而徐薇雅在丈夫長期用心陪跑下，不只視力進步了，人生也因此出現了另一道曙光。

徐薇雅34歲時受家族遺傳色素性視網膜病變影響，視力下降到只有0.01（視力0.02以下判定為失明），當得知自己視力退化後，深受打擊，一度對生命失去信心，反而丈夫洪文言在得知妻子的病情後，不僅不曾想過放棄，還不斷鼓勵，帶著她跑拉松，幫助她走出黑暗。愛上馬拉松的兩人還曾兩次征服超馬，實力相當堅強，在此洪文言也坦言，「練跑過程雖然艱辛，但從未想過放棄，未來想帶著妻子去看更多美景，絕不放手，要一路互相扶持。」

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▲▼洪文言多年赤腳陪伴視障妻子徐薇雅跑馬拉松。（圖／翻攝東森新聞）

洪文言藉由一條繩子牽引著妻子跑馬拉松，從一開始的3公里、5公里到現在，連60公里的南橫超級馬拉松都難不倒他們！每次跑步，洪文言還會沿途與妻子介紹風景，讓她有身歷其境的感覺，愛妻行徑不言而喻，他說：「這一條繩子，對別人可能是一個普通的繩子，但是這一條繩子，是連接我跟她的步伐。」一旁妻子聽到後也嬌羞表示，「只要先生不放手，就會一直牽下去。」

在丈夫的長期陪跑下，徐薇雅不僅心情開闊許多，視力也進步到了0.05！三星鄉長李志鏞在聽聞洪氏夫妻的愛情故事後，為感念他們的偉大愛情故事，邀請了30名視障朋友，舉辦三星安農溪馬拉松嘉年華活動一起運動。徐薇雅事後也表示：「人生就像馬拉松，不到最後無法預測結果，會繼續互相扶持奔跑，讓人生更加多彩。」

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