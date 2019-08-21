鴨霸自小客「鬼切硬擠」超車！騎士急閃險撞民宅　怒檢舉：讓我教育你

▲自小客跨雙黃線鬼切超車，害得騎士險些撞上民宅。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

記者莊智勝／新北報導

「你到底知不知道我在你前面？」新北市淡水一名機車騎士在臉書「爆廢公社」PO出行車紀錄器畫面，氣憤地控訴後方自小客車不但跨越雙黃線超車，還試圖硬切入車道，害得他只能急忙向右閃躲，險些撞上民宅，爆氣痛訴「你當我是空氣？」

行車紀錄器畫面拍下，原PO騎著機車跟在前車後方，一路上相當遵守交通規則，即便前車速度緩慢，仍保持安全距離，也未危險超車；但原PO後方另一輛自小客車卻疑似難耐車速過慢，沉不住氣跨越雙黃線、甚至強硬切入車道試圖超車。原PO發現身旁有自小客接近後，還兩度拉轉引擎聲示警，但對方似乎充耳部不，硬是要擠入車道中，還害得原PO險些撞上右側民宅。

「你是不是要來取暖？到底知不知道我在你前面？到底知不知道安全車距？你要違規超車，關我屁事，但你似乎當我是空氣，嚴重影響我人身安全！」原PO氣憤地說，自己並非是檢舉達人，「但今天對方的行為已經嚴重影響到我，那我就該教育他，這樣是不對的，我會一件、一件慢慢檢舉！」

在影片於臉書上曝光後，也引起警方關注，後續已經聯繫上原PO釐清案情。同時警方也提醒，倘若經確認後違規屬實，將會《依道路交通安全管理處罰條例》製單告發，跨越雙黃線可開罰1800元、危險駕駛最高可罰24000元罰緩。

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▼後方行車紀錄器拍下，自小客明顯跨越雙黃線違規。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）