趕快申請！彰化節能冷氣電冰箱最高補助5千元　經費所剩不多了

▲彰化節能家電補助許多民眾在櫃台等候。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

趕快申請！彰化縣延續去年熱潮，推動「設備汰換與智慧用電計畫」，現金補助讓民眾搶破頭，上半年已經受理2萬3千件，其中最熱門的是冷氣機與冰箱，補助額度包括退稅最高有5千元，讓民眾高呼不無小補，彰化縣經濟暨綠能發展處亦請民眾務必購買有1、2級經濟部的省電節能標章的才有補助。

經濟暨綠能發展處能源開發科長莊明泰指出，該計畫的中央補助經費是分3期核發給地方，目前第1期經費約6900萬元已全部核撥給民眾，約有1萬1000件已發出補助款，第2期經費約7000萬元中央8月中旬已核撥下來，目前正在趕辦預算程序，完成後會儘快核撥給民眾。

「彰化縣設備汰換與智慧用電補助計畫」擴大住宅老舊冷氣及電冰箱汰換補助每台最高3,000元，自108年3月5日公告後，光是1個月受理申請案件達5,725件，縣府表示，考量民眾自行申請廢時且往返補件不便，規劃「彰化縣住宅家電汰換合作夥伴」募集計畫，由合作夥伴協助民眾彙整申請文件，並由合作夥伴依相關規定辦理補助款讓渡，協助民眾於購買符合該計畫之家電時立即一次折抵補助款等值費用並免去民眾等待縣府撥款程序。

縣府指出目前已募集30多家合作夥伴先行試辦並配合縣府行銷，成效卓著，為免造成差異競爭決定擴大合作對象，廣邀各大連鎖家電業、家電商及彰化縣電器商業同業公會及其會員參加「彰化縣住宅家電汰換合作夥伴」，已經邀請100家加入合作夥伴，5月13日也已經在官網公布「彰化縣住宅家電汰換合作夥伴」名單於彰化住商辦省電行動及縣府網站，並協調合作業者投放宣傳海報及文宣品，以提供民眾購買新選擇。

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