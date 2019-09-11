花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

▲▼花蓮針對小花蔓澤蘭入侵嚴重之鄉鎮市補助公所進行雇工清除，每年積極持續辦理入侵植物防治計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來發現外來入侵植物小花蔓澤蘭大舉入侵花蓮縣，其快速生長特性常造成整片樹林或作物遭受覆蓋甚至導致死亡或排擠其他原生植物之生存，使得其他生物生存環境改變，威脅本土生態及改變植被景觀。

小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」之稱，其繁殖能力十分強盛，不易根除，種子極細小且輕盈，藉著風力、動物和昆蟲攜帶或人類的活動而進行遠距離散播，防不勝防，常見分布於海拔1,000公尺以下之平地、果園、山坡地及人工造林地。

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花蓮縣政府為了防治外來入侵植物，每年均委託鄉鎮市公所辦理小花蔓澤蘭收購，自100年起林務局補助1公斤5元辦理收購，為提昇民眾收購意願及達成清除效果，花蓮縣政府加碼補助3元，也就是1公斤8元收購小花蔓澤蘭，近年來收購成效良好，2016年計畫收購數量達130公噸、2017及2018年計畫收購數量達150公噸、2019年計畫預計收購數量達165公噸。另針對小花蔓澤蘭入侵嚴重之鄉鎮市補助公所進行雇工清除，每年積極持續辦理入侵植物防治計畫。

▲林務局補助1公斤5元收購，為提昇民眾意願及清除效果，花蓮縣政府再加碼補助3元，也就是1公斤8元收購。

今年收購小花蔓澤蘭共計有萬榮鄉、玉里鎮、光復鄉、瑞穗鄉、花蓮市、卓溪鄉、富里鄉、壽豐鄉及豐濱鄉等9個鄉鎮市公所，而預計收購小花蔓澤蘭重量最高的是萬榮鄉公所的50公噸，占108年度本縣預計收購重量的30%。萬榮鄉公所已於8月22日起至10月31日止進行小花蔓澤蘭的收購作業，由於該鄉轄內並無垃圾掩埋場，而由鄰近之鳳林鎮提供垃圾掩埋場協助處理收購後小花蔓澤蘭的植體。

小花蔓澤蘭防除最佳時機為開花前8月至10月（花期為10至12月）以刈草除蔓方式連根拔除，避免蔓延擴散。拔除後的植株應裝入塑膠袋悶腐或乾燥後焚燬掩埋。花蓮縣政府農業處呼籲民眾一起攜手加入防治入侵植物，如發現應立即加以剷除，