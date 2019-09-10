秋冬花蓮旅遊享好康　每日補助千元另有百萬Q幣等你搶

▲太平洋溫泉花車嘉年華活動，四度邀請日本盛岡山車與澤目獅子舞蹈團現場演出，打造全台灣首次結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為響應交通部觀光局擴大國旅秋冬旅遊補助，鼓勵外縣市自由行旅客選擇花蓮旅遊，於9月10日至14日連續5日贈送百萬花蓮好Q點數，讓民眾來花蓮遊玩不只可享每日1,000元的秋冬旅遊補助，還可獲得縣府加碼的500點Q幣，活動首日不到5分鐘限量的500名額就被領取一空。

花蓮縣政府今年4月成功推出線上數位消費券平台-「花蓮好Q」，將創新、數位的行銷導客模式引進花蓮，民眾持Q幣即可以個人的QR code至花蓮上百家的特約店家兌換商品或折抵消費，特約店家包含花蓮多家最具代表性的伴手禮店之外，也能在東大門夜市兌換小吃、在商圈店家甚至是美髮沙龍店家兌換商品和服務，成功為多元化的花蓮在地商家帶來客源。

本次配合交通部觀光局國旅秋冬旅遊補助，花蓮縣府灑百萬Q幣爭取客源，9月10日至14日共5日加碼贈送每人500點（1點等同1元），每日中午12：00起，提供外縣市民眾於花蓮好Q官網領取（網址：https://howQ.hl.gov.tw），每日限量500個名額。

觀光處長唐玉書表示，花蓮縣府不斷推出新型態的旅遊模式及新鮮的體驗，將於10月11日至11月30日在六期重劃區首度辦理「2019太平洋花彩節」，以科技、聲光、雷射，並融入花蓮特色意象，建置主秀展區及5座主題展區，打造具花蓮特色之夜間光影燈區，創造活動新亮話題。

另外11月23日舉辦「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，今年四度邀請日本岩手縣盛岡山車與澤目獅子舞蹈團現場演出，期打造全台灣規模最大且首次結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴，藉此創造花蓮國際活動新亮點，為花蓮溫泉觀光季及為期一個月的溫泉專車拉開序幕。

▲▼花蓮太平洋花彩節以科技、聲光、雷射，並融入花蓮特色意象，打造具花蓮特色之夜間光影燈區創造活動新亮話題。

除此之外，縣內在秋冬時節尚舉辦共計12項大型活動，如台灣第一國際慢城鳳林盃軟式網球國際錦標賽（9／20-22）、洄瀾藝術節（10／19）、台灣自行車登山王挑戰賽（10／25）、太魯閣峽谷音樂節（10／26）、太魯閣峽谷馬拉松（11／2）、富里山谷草地音樂會（穀稻秋聲）（11／2-3）、花蓮LAVA國際鐵人三項（11／9-10）、花蓮太平洋縱谷馬拉松（12／7）及太平洋觀光節（跨年晚會）（12／31），都是值得訪花旅客前往一遊的觀光亮點。

【秋冬遊花蓮 百萬Q幣大放送】活動說明

為鼓勵外縣市民眾來花蓮觀光旅遊，花蓮縣政府加碼贈送每人500點(1點等同1元)，於108年9月10日至14日共5日，每日中午12：00起，提供外縣市民眾於花蓮好Q官網領取，每日限量500個名額。

◎搶幣方式

1. 民眾請先至花蓮好Q網站(網址: https://howQ.hl.gov.tw)註冊為Q粉。

2. 點選參加活動(填手機號碼等資料)。

3. 輸入簡訊內之序號(每一手機號碼限領取乙次)，即可獲得500點Q幣(1點等同1元)。

◎使用規則

1. 前往花蓮好Q特約商店，登入花蓮好Q會員並出示QR-Code，即可兌換或折抵商品

2. 每人每日於同一店家不得使用超過100點Q幣。

3. 使用期限於108年12月31日截止。

※點數使用及兌換規則請依官網公告為主

（花蓮好Q網站網址: https://howQ.hl.gov.tw）