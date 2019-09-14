50歲四連霸里長「積勞成疾」驟逝　長子慟：當你兒子我很驕傲

▲四連霸里長張尚裕驟逝，享年50歲。（圖／翻攝張尚裕臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣員林市三條里里長張尚裕，13日凌晨驚傳身體不適送醫急救，但最後仍宣告不治，享年50歲。張尚裕驟逝消息傳出，讓許多親友、里民都相當震驚，紛紛到臉書哀悼，不捨這樣一位好的里長就這樣過世。

▲張尚裕臉書發文透露身體出現異狀。

張尚裕12日中午才在個人臉書發文「頓時喪失記億，已經在身上發覺了！中幹樞紐神經因要為隨年齡增長而疲憊時時刻刻更該多做休息、並提醒自己注重身體才是最重要的事！隨時注意自己，勉勵自己。」但沒想到隔日凌晨就身體不適送醫。根據三立新聞報導，張尚裕送醫搶救，但最後仍未度過險境，宣告不治。

▲張尚裕時常在臉書發文透露里內狀況。

張尚裕在當地因熱心負責，廣受當地居民好評，四度連任三條里里長。張尚裕生前時常透過臉書與里民互動，多是在臉書發文透露里內「路燈不亮、道路坑洞」等情況，提醒里民注意。如今驟世，許多人都不捨，紛紛至他臉書留言哀悼。

▲張尚裕長子在臉書哀悼父親。

里民在張尚裕臉書寫道「祢是我見過最認真也最敬重的里長⋯⋯怎麼就這麼突然⋯⋯真的還無法接受！一句中秋節的祝福⋯⋯卻已看不到「已讀」⋯⋯里長大哥⋯一路好走！ 」。張尚裕長子也發文：「眼淚擦乾，是該面對事實了，聽著媽媽崩潰的跟我喊：爸爸真的是個好人，我想說他不只是個好人，還是個真男人！」、「爸爸當你的兒子我真的很驕傲，我真的可以很臭屁的跟大家講我的爸爸是張尚裕」。

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