世新23生獲科技部補助　稱霸私校綜合一、二類第一

▲世新副校長陳清河（左）頒發研究創作獎獎牌及獎狀予觀光系老師簡博秀（中）及學生沈宛妮（右）。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學108年度共有23位學生獲得科技部大專學生研究計畫補助，通過率達48.94%，高於今年度全國通過率40.24%及私立大學通過率33.91%，為優久大學聯盟12校之冠，同時在私校綜合類第一類組及第二類組中位居第一。

為表揚獲科技部108年度補助之學生與指導老師獲得佳績，世新大學研發處特別舉辦「108年度科技部大專學生研究計畫頒獎典禮」。副校長陳清河在頒獎典禮中提到，世新學子在校外競賽活動常獲佳績，但在研究上的實力也不容小覷，世新老師對學生的研究訓練上十分紮實，帶領學生進入研究殿堂，切合世新「理論與實務結合」的教育方針。頒獎典禮盛大舉辦，典禮現場更有學生家長親自觀禮，為子女能獲得科技部的肯定表示榮耀與喜悅。

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▲副校長陳清河、研發長廖培安及全體獲獎師生合影。（圖／世新大學提供）

為鼓勵大專生執行研究，科技部設有「研究創作獎」，每年皆由全國各大專院校執行2,000餘件計畫中選出200名給予獎勵，頒發2萬元獎金及獎狀。

世新說明，從自100年起已連續8年皆有學生獲得創作獎，表現不俗。另外，世新大學也在頒獎典禮中，邀請曾獲得研究創作獎的觀光系沈宛妮校友回母校與學弟妹分享執行計畫秘訣和時間安排，提醒學弟妹應主動地與指導老師維持良好的關係，同時要持續保持獨立思考的能力。

世新指出，世新對於拔尖學研人才不遺餘力，未來將持續辦理研究潛能培訓課程，激發學生研究能量，鼓勵更多同學參與研究計畫，為自己未來的求學生涯加分。