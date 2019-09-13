睡到大哥的女人！軟柿男叫外賣　「一口沒吃」就被海削12萬

▲郭男靠著「新竹三光幫」的名義吸收年輕新血加入一起從事暴力討債，再搭配少女坐檯陪酒及網路援交等方式，進行仙人跳。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／苗栗報導

一名自稱「新竹三光幫」的郭姓男子，利用網路援交設局仙人跳，以「睡到大哥的女人」為由，持槍向苦主賴男陸續勒索12萬餘元。賴男受不了三番兩次被當提款機，終於報警。苗栗地檢署日前依詐欺取財罪嫌，將郭男起訴。

郭男靠著「新竹三光幫」的名義吸收年輕新血加入一起從事暴力討債，再搭配少女坐檯陪酒及網路援交等方式，進行仙人跳。

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苗栗一名賴姓男子與郭男旗下的黃女於2016年8月20日相約到新竹市1家摩鐵性交易。黃女進房後假借洗澡的名義，偷偷撥打電話給郭男表示「魚已上鉤」。

郭男收到黃女打出的暗號，隨即帶著2名小弟闖入並以槍指著賴男說：「你知不知道，你睡到我大哥的女人？」還用腳踹賴男，恫嚇「槍已上膛」，要強押賴男去見老大。

黃女則佯裝替賴男求情，單獨與賴男溝通，同時暗示可以用錢解決，賴男為求脫身，答應付3萬元，並與郭男等人載往郵局提領交付。

沒想到，郭男得知賴男住處，隔天又找上賴男，稱「黃女心情受影響，開車回家途中出車禍」，故意秀出3顆子彈，要求賴男再支付修車費用，賴男只好再領出2萬3千元，加上身上8千元現金，一併交給郭男。

郭男見賴男軟弱可欺，事後持續打擾電話騷擾，更恫嚇賴男觸犯刑法妨害婚姻罪，並開口索討6萬元的和解費。賴男終於受不了，報警處理。苗栗地檢署依詐欺取財罪嫌，將郭男起訴。

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