氣候多變2期稻作出現白葉枯病　高雄場籲農友加強病蟲害防治

▲天氣多變，高雄區農業改良場籲請農友加強病蟲害防治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區二期稻作已進入抽穗期，加上近期降雨頻繁，因此水稻受白葉枯病危害風險提高，高雄區農業改良場經定期監測已發現在美濃區、屏東市及高樹鄉等地有零星稻細蟎現蹤，為避免病蟲害疫情蔓延，籲請農友留意田間情況，即早防範稻白葉枯病及稻細蟎。

水稻白葉枯病為細菌引起之水稻流行性病害，因強風、高濕，導致病菌可由傷口或葉緣水孔侵入稻葉，受感染後通常在葉片末端葉緣出現水浸狀斑點，並隨葉脈往下蔓延，嚴重時產生典型的波浪狀灰白色條斑，於高溫高濕環境下可能於病斑處分泌出病原菌菌泥，若再遇風雨吹打，則病菌可隨風雨飛濺傳播，造成大面積發生。

稻細蟎喜高溫潮濕的環境，常棲息於水稻葉鞘內，隨水稻生育向上遷移危害，並可藉由風力傳播。稻細蟎體型小，肉眼難以察覺，且發生初期無明顯徵狀，常在水稻生育末期才出現危害狀，稻細蟎亦可傳播葉鞘腐敗病，兩者同時危害可造成葉鞘褐化，影響抽穗，甚至造成稻穗穀粒不稔。

高雄場戴順發場長提醒農友，水稻白葉枯病屬細菌性病害，施藥時應選用植物保護資訊系統推薦藥劑，如10%鏈四環黴素水溶性粉劑1,000倍、10%克枯爛可濕性粉劑1,000倍或14%嘉賜克枯爛可濕性粉劑1,500倍，克枯爛及嘉賜克枯爛建議單劑使用，每10天施藥一次，連續3次。

另露水未乾前應避免進入田區，減少人為傳播機會。稻細蟎防治時機主要為抽穗期前，可施用4%培丹粒劑，每公頃施用30公斤。氮肥施用過量將增加病蟲害發生機會，籲請農友勿過度偏施氮肥，以降低防治成本。病蟲害診斷服務專線08-7389060，或洽高雄場植物保護研究室。

