力挺謝佩芬陪掃街　林飛帆：民進黨重視青年絕不是嘴上說說

▲林飛帆、吳濬彥、簡舒培力挺謝佩芬陪掃街。（圖／謝佩芬競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨大安區立委參選人謝佩芬於13日上午由民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任吳濬彥、身兼謝佩芬競選總幹事的北市議員簡舒培陪同，前往成功市場進行首場公開競選活動，向市場採買的民眾祝賀佳節愉快。林飛帆受訪時強調，民進黨重視青年人絕對不只是嘴上說說。

畢業於哈佛大學、並曾擔任台灣友邦吐瓦魯駐聯合國外交官的謝佩芬被民進黨秘書長羅文嘉評為「一百分女孩」，今日在林飛帆、吳濬彥、簡舒培陪同下深入號稱「一級戰區」的大安區成功市場拜票，一路上獲得攤商、民眾的加油打氣。

林飛帆受訪時表示，民進黨重視青年絕不是嘴上說說，這次在艱困選區徵召年輕新人，就是想讓年輕人開疆闢土，並在2020的大選中投入關鍵力量，捍衛台灣的民主自由。

剛接下謝佩芬競選總幹事的簡舒培分析，大安區傳統上屬於藍大於綠，但謝佩芬的氣質就向鄰家女孩，相信一步一腳印的努力，再加上她將全力整合大安文山區的黨籍議員，有信心民進黨一定能在大安區展現大團結的力量。

針對第一個公開競選行程，謝佩芬說，特別選在成功市場是為了勉勵自己在此次選舉中能夠成功勝利，並向民眾祝賀中秋愉快。她強調，今天感受到民眾們的熱情，在市場採買的阿姨叔叔們就像是自己的長輩一般，非常親切；在距離投票日只剩四個月，她將更努力握緊每一雙民眾的雙手，向大家傳遞她對大安區懷抱的想像。