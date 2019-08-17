南安小熊「頸圈脫落」行蹤成謎...外界憂安危？黑熊媽媽回應了

▲南安小黑熊的頸圈掉了，黑熊保育協會目前無法掌握行蹤。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

去年7月在花蓮南安瀑布附近被發現的落單小黑熊（小熊妹），經台灣黑熊保育協會9個月照養，並完成野化訓練，今年4月30日順利回到卓溪鄉山區。日前傳出掛在小熊妹上追蹤用頸圈掉了，許多關心者憂心去向。屏東科技大學教授、黑熊媽媽黃美秀向《ETtoday新聞雲》表示，排除人為因素，至於安危則不需要擔心。

小熊妹當時野放，現場先留下6名專業人員進行小熊行為觀察、監測，判定無異狀後才撤離，小熊身上也掛上耳標及具有延展設計的衛星發報頸圈，後續透過發報器定時訊息的接收，掌握小熊的蹤跡，由黃美秀及台灣黑熊協會團隊進行1年的監測追蹤。但今年6月底傳出項圈掉了，讓團隊無法繼續追蹤。

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▲小熊當時野放身上掛上耳標及具有延展設計的衛星發報頸圈。（圖／林務局提供）

黃美秀證實，確實頸圈掉在2千多公尺原始林，團隊已找回，排除人為因素，且發現處沒有人為活動跡象，特別的是那陣子都在下雨，地點又在懸崖峭壁旁，撿起來的頸圈濕濕的，可見小熊妹很聰明找到避風雨的地方，對山中的環境適應的非常好。

黃美秀說，野放之後一直都有持續做監測追蹤，頸圈掉了是一種小熊「不按牌理出牌」的狀況，雖然美中不足，不知道牠的行蹤，但不認為這就有問題，因為野放地點選在很偏山，走路要2、3天才會到。至於外界擔心小熊安危，甚至指出小熊存活率不高，黃美秀對此不滿表示，安危跟頸圈沒關係，且當時野放地點已是最好的地點，不僅是高海拔，也有豐富食物。

▲▼黃美秀認為小黑熊非常聰明，技能也非常好，不擔心牠的安危。（圖／林務局提供）

黃美秀反問台灣還有更好的地點？對於這樣說法完全子虛烏有，更沒任何依據，若擔心就不野放？黃美秀強調，小熊的訓練和技能非常好，完全不用擔心， 要擔心的是監督管理有無做到位，如持續都有的自動照相機監測，也就是小熊經過會被拍到，及棲息地是否有加強巡邏，避免有歹念的人出現，至於其他部分就交給大自然。

▲花蓮林管處指出，5至7月與部落的加強巡守期間，並未發現有其他異狀。（圖／林務局提供）

花蓮林管處表示，小熊野放後除例行性的巡護外，也與部落加強守護，包括主動通報、棲地巡守等，透過部落對黑熊的保護，加強不法獸鋏的排除、未申請套索的查緝及加強宣導無痕山林等重要工作。而自5至7月與部落的加強巡守期間，並未發現有其他異狀。