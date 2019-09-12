　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲中信金前財務長張明田，涉低賣中信銀台南土地給弟媳巫春香，再操縱公司5億高價收購，掏空公司達4億多元。（圖為張明田，資料照／記者趙永博攝）

記者羅志華／台北報導

中信金前財務長張明田於2012年間，涉嫌主導中信銀將台南市中心的閒置行舍土地，以9千6百萬元的超低價，賣給弟媳巫春香，並於2015年再以5億多元高價，轉賣給自己擔任董事的永約公司，從中賺取高額價差。北檢9月12日依《證交法》特別背信罪，起訴張明田、張明人兄弟及巫春香等8人。北院晚上接開移審庭，張明田、張明人兄弟，各別以8000、2500萬聲請交保獲准，並限制出境、出海及住居。

張明田為求交保，於移審庭中相當配合，不僅一口答應願定期到派出所報到，當法官問他「是否能在交保期間，不跟其他嫌犯聯絡」，他還主動提議，「我們兄弟（張明田、張明仁）過年時就1人回去1天，這樣就碰不到了」，讓法官不禁笑了出來；張明田又說，自己因另案在身，目前在公司內已無領取獎金，年薪僅1千萬左右，若交保金額過高，還要請親友幫忙湊錢，希望能以年薪的一半聲請交保。

檢調先前起訴中信金內湖購地弊案時，指張明田舍嫌透過「永約」等公司投資土地，致中信銀損失7億多；經持續追查，又發現張明田於2012年間透過職務，另涉嫌以每坪18萬、總價9千6百萬元的「破盤價」，將中信銀閒置的「北台南行舍」賣給弟媳巫春香；巫春香又於2016年間以5億多元高價，轉賣給張明田擔任董事的「永約」公司，涉嫌掏空公司達4億多元。

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲巫春香（藍衣）買下中信銀台南土地後，隔年親友就以高達5倍差價收購周邊土地，讓檢方直覺不合理。（圖為巫春香，資料照／記者趙永博攝）

經調查，巫春香取得「北台南行舍」隔年，親友們就以每坪96萬元，買下「北台南行舍」的鄰地，相較巫春香每坪18萬的取得價格，超過5倍的價差讓檢方直呼不合理。雖張明田、張明人兄弟接辯稱是由估價師鑑價買賣土地，但檢方不採信，將張氏兄弟、弟媳巫春香、估價師及中信相關行政人員共8人起訴。

北院於12日晚間接開移審庭，裁定張明田8千萬元交保，並須於每周三晚間7-11時到指定派出所報到、弟弟張明人2千5百萬元交保，並於每周日到派出所報到。

超爽DER！點我現賺 2200

【更多新聞】

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千

影／她工作50年「兒子都不親」…400萬退休金姊夫失智「全沒了」嘆：日子難過

她夾娃娃前傳訊「再有就要生」…男友撇：沒內射哪來孩子　網怒：無腦渣男

ET快訊
男友在隔壁！按摩師「布簾內強行壞壞」女大生　她忍一天崩潰：嚇
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

車禍原因曝光！小鋼砲輾斃騎士「鏟翻休旅車」　肇事男海釣整晚：有睡2小時

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

騎車講電話遭後方「叭」一聲！騎士下車理論爆肢體衝突

快訊／雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網

花蓮七星潭海面驚見男性浮屍　海巡下海拖拉上岸報請勘驗

斗六少年夜騎「把妹神駒」！率性壓車向左彎…轉角遇到BMW秒噴飛

竊賊出沒東海大學！十字起子一一撬開機車置物箱　1毛都不放過

關西營區打靶子彈飛2km射進民宅！屋頂打穿一個洞「還在冒煙」阿嬤嚇壞

海巡「神之手」鬼門關前搶命　女中秋日衝海輕生獲救送醫

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

車禍原因曝光！小鋼砲輾斃騎士「鏟翻休旅車」　肇事男海釣整晚：有睡2小時

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

騎車講電話遭後方「叭」一聲！騎士下車理論爆肢體衝突

快訊／雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網

花蓮七星潭海面驚見男性浮屍　海巡下海拖拉上岸報請勘驗

斗六少年夜騎「把妹神駒」！率性壓車向左彎…轉角遇到BMW秒噴飛

竊賊出沒東海大學！十字起子一一撬開機車置物箱　1毛都不放過

關西營區打靶子彈飛2km射進民宅！屋頂打穿一個洞「還在冒煙」阿嬤嚇壞

海巡「神之手」鬼門關前搶命　女中秋日衝海輕生獲救送醫

瑪麗二度接下金鐘紅毯主持棒　小孟曝「有錢的正緣」今年會出現！

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

中職／陳連宏46歲生日　賀！高國輝、蔣智賢恢復攻守訓練

不斷更新／多猛大戰羅力　桃猿、富邦先發名單

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手傷不適缺陣　詹子賢重返先發陣容

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

車禍原因曝光！小鋼砲輾斃騎士「鏟翻休旅車」　肇事男海釣整晚：有睡2小時

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

社會熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女..

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓..

快訊／國一車禍2傷！新竹路段紫..

薛警告別式　小舅子夢到祂眼眶泛..

特警攻堅黑幫兵工廠　警匪駁50..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

2公里外射擊　阿婆家中坐子彈天..

少女誤喝住院3天不治　他造謠「..

畫面曝光！父女2人上半身慘腐蝕

佯稱要買蒜頭沒付錢開車逃逸

男身中多刀被丟包　警追5男1女..

公懲會委員長石木欽　接受不當招..

任務完成！薛定岳：一路好走

與妻吵架離家！男墜10m深水坑..

更多熱門

相關新聞

5億地賤賣9千萬　中信老臣聯手弟媳掏空

中信金前財務長張明田涉嫌在2012年間，主導中信銀把位於台南市中心的閒置行舍土地，以9千萬元超低價賣給弟媳巫春香，4年後再以市價5.2億元轉手賣出，造成中信銀損失逾4億元價差，台北地檢署12日依《證交法》特別背信等罪，起訴張明田、張明仁兄弟、巫春香等8人。

涉掏空美亞3億元　董事長黃春發300萬元交保

疑掏空美亞鋼管3億元　美麗華黃春發遭約談

律師告郭董不誠實　網：韓落跑賠多少

孫道存又涉挪用基金會1.2億元

關鍵字：

中信背信證交法掏空土地賤賣張明田

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面