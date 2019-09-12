涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

▲中信金前財務長張明田，涉低賣中信銀台南土地給弟媳巫春香，再操縱公司5億高價收購，掏空公司達4億多元。（圖為張明田，資料照／記者趙永博攝）

記者羅志華／台北報導

中信金前財務長張明田於2012年間，涉嫌主導中信銀將台南市中心的閒置行舍土地，以9千6百萬元的超低價，賣給弟媳巫春香，並於2015年再以5億多元高價，轉賣給自己擔任董事的永約公司，從中賺取高額價差。北檢9月12日依《證交法》特別背信罪，起訴張明田、張明人兄弟及巫春香等8人。北院晚上接開移審庭，張明田、張明人兄弟，各別以8000、2500萬聲請交保獲准，並限制出境、出海及住居。

張明田為求交保，於移審庭中相當配合，不僅一口答應願定期到派出所報到，當法官問他「是否能在交保期間，不跟其他嫌犯聯絡」，他還主動提議，「我們兄弟（張明田、張明仁）過年時就1人回去1天，這樣就碰不到了」，讓法官不禁笑了出來；張明田又說，自己因另案在身，目前在公司內已無領取獎金，年薪僅1千萬左右，若交保金額過高，還要請親友幫忙湊錢，希望能以年薪的一半聲請交保。

檢調先前起訴中信金內湖購地弊案時，指張明田舍嫌透過「永約」等公司投資土地，致中信銀損失7億多；經持續追查，又發現張明田於2012年間透過職務，另涉嫌以每坪18萬、總價9千6百萬元的「破盤價」，將中信銀閒置的「北台南行舍」賣給弟媳巫春香；巫春香又於2016年間以5億多元高價，轉賣給張明田擔任董事的「永約」公司，涉嫌掏空公司達4億多元。

▲巫春香（藍衣）買下中信銀台南土地後，隔年親友就以高達5倍差價收購周邊土地，讓檢方直覺不合理。（圖為巫春香，資料照／記者趙永博攝）

經調查，巫春香取得「北台南行舍」隔年，親友們就以每坪96萬元，買下「北台南行舍」的鄰地，相較巫春香每坪18萬的取得價格，超過5倍的價差讓檢方直呼不合理。雖張明田、張明人兄弟接辯稱是由估價師鑑價買賣土地，但檢方不採信，將張氏兄弟、弟媳巫春香、估價師及中信相關行政人員共8人起訴。

北院於12日晚間接開移審庭，裁定張明田8千萬元交保，並須於每周三晚間7-11時到指定派出所報到、弟弟張明人2千5百萬元交保，並於每周日到派出所報到。

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