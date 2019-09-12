父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

圖文／鏡週刊

天生沒有左手掌的獨掌青年詹翔欽，父親癌逝後，一肩扛起家計，在新竹半山腰上，守著父親的舊茶廠，用曬乾的無籽檸檬、甜菊葉與紅茶製作成無添加的檸檬茶包創業。

從乏人問津，到去年入選百大伴手禮、月賣400盒，他笑稱總算能替妹妹繳學費。詹翔欽用樂觀面對逆境，努力翻轉人生。

夏天是詹翔欽製造檸檬茶的最佳季節。

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沒有冷氣的茶廠裡，炙熱難耐，穿著汗衫正在聯絡事情的詹翔欽，不時用右手撩起衣角猛擦汗，懸空的左臂偶爾跟著躁動。「在室內還算好，最累的是在外面曬檸檬，因為每幾個小時就要一片一片地去翻面，有幾千片耶，總共要曬四天，有幾次真的差點中暑。」

熱就算了，至少烈日能把檸檬片曬得很乾、很香，曬出金來。「最怕的是下雨。檸檬片被雨一淋，辛苦就白費了…」下午天色才剛陰，雨還沒飄下來，已經聽到詹翔欽大聲呼叫妹妹詹安琪，二人衝到屋外急忙把一篩篩的檸檬片搬進屋裡…

這個老茶廠，位在新竹半山腰上，詹翔欽的爺爺是茶農，「我爸本來也繼續種，後來品質比不過高山茶，價錢又打不過中國、越南，他乾脆專攻製茶，買了很多機器。他過世後，這些機器就閒置在那了…」

翔琪檸檬茶，從名字看，就知道是詹家兄妹倆一起合作的品牌。從小就以舊茶廠為家的詹翔欽，4年前坐困沒固定收入的家中，望著布滿灰塵的製茶機器，又適逢檸檬生產過剩價格低，他跟妹妹商量後就決定做檸檬茶包創業。「機器那些，我妹比我厲害，就算壞掉我妹也會修。但切檸檬，我可不輸她。」詹翔欽說他跟妹妹的夏日作息非常精實，「凌晨3、4點，開車下山去載檸檬，每次差不多進300斤，回來之後就開始洗，然後切。」檸檬要切得愈薄愈好，容易曬乾之外也比較不苦澀。詹翔欽右手拿刀，少了一截的左臂抵住檸檬，現場切給我們看，為展現動作熟練，還愈切愈快，看得我們心驚膽跳。

「放心啦，從來沒有切到過，有一次我跟我妹切了快2,000顆，發現刀上怎麼有血，原來是檸檬汁太刺激，把我的『小雞腿』弄傷了。我也曾經去看過切檸檬的機器，正想下訂時，老闆說，他小女兒的手就是操作不當，不見了。我嚇死了，我可不想再少一隻手…」詹翔欽總是能苦中作樂，他都戲稱自己的半截手臂是「小雞腿」。



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