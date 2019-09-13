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李孟居家屬發公開信：希望各界不要有過多揣測和散播言論

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▲李孟居家屬透過媒體發布公開聲明，表示正持續掌握李孟居（圖）的狀況。（翻攝李孟居臉書）

圖文／鏡週刊

屏東枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月時前往香港旅遊失聯，近日中方證實李孟居遭當局以「危害國家安全」送辦，但未進一步說明李孟居目前的狀況，今李孟居家屬透過媒體發布公開聲明，表示正持續透過陸委會、海基會的協助掌握李孟居的狀況，強調在查明李孟居被拘留原因前，希望外界不要有過多的揣測和散播言論。同時強調，「不希望過多政治因素，讓哥哥的處境更為艱困。」

屏東枋寮鄉政顧問李孟居日前前往香港旅遊，於8月20日後音訊全無，近日國台辦證實李孟居遭當局以「危害國家安全」送辦。李孟居家屬今透過聯合報發布公開四點聲明，聲明表示正持續透過陸委會、海基會的協助設法與中國大陸相關單位建立良好的溝通管道，以掌握哥哥的概況及權益，希望能盡速釐清案情。

也表示希望能依循中國大陸的法律規範，委任律師代表家屬前往探視李孟居，並能予以辯護保障其權益，同時表達了家屬想探視李孟居的意願，期盼陸方能給予協助。

家屬強調在8月20日確定李孟居失蹤後，沒有委託任何朋友、單位或政黨代為發言，任何媒體與政黨的轉述、揣測與預設立場，都不能代表家屬的言論。因此在查明李孟居被拘留的原因前，希望各界不要有過多的揣測與散播言論，也不希望過多政治因素，讓李孟居的處境更為艱困。家屬也希望外界能給予更多空間，並尊重他們的隱私，可以讓他們心無旁鶩的為李孟居釐清案情和後續處理。


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