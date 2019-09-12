宅配員5個月弄丟8件貨物拒賠　主管「幫簽名」扣薪下場慘

▲王男認為自己不是故意弄丟貨物，因此不願意賠償公司的損失。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆王姓宅配送貨員從2017年12月至2018年4月一共遺失8件貨物，依照規定必須簽署貨故扣款同意書，但他認為自己不是故意弄丟包裹，因此拒簽。而黃姓主管受到高層壓力，不得已代簽8次，還蓋上13枚指印，最後害自己吃上官司，被士林地院法官判處2月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決書中提到，王男在工作5個月內一共遺失8件貨物，導致公司損失3990元、1480元、1980元、1980元、1980元、1400元、901元、3360元，共計1萬7071元，按照公司規定，損失的金額將從送貨員的薪資扣除，除了要通知本人之外，還得填寫貨故扣款同意書。

▲黃姓主管在貨故扣款同意書上簽下王男的名字。

不過，王男認為自己並非故意遺失貨物，表明不願意賠償，也不會簽立同意書。身為主管的黃男礙於公司高層壓力，在未經當事人同意或授權的情況下，自行在貨故扣款同意書上簽名、蓋指印，直到王男發現遭扣款，向公司調閱資料才讓整起事件曝光。

基隆地院法官認為，黃男與檢察官已在審判外達成協商之合意，最後依偽造私文書共3罪，各判處有期徒刑2月，應執行刑期2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。