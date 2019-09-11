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醫師讓助理開死亡證明3年5千件！　判2年沒收108萬

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▲屏東地方法院依偽造文書罪判處李姓醫師有期徒刑2年，緩刑5年，沒收108萬元 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院依偽造文書罪判處李姓醫師有期徒刑2年，緩刑5年，沒收108萬元 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市李姓醫師，具有行政相驗資格，卻讓其不具醫師身分的助理在高屏地區以其醫師名義，對往生進行行政相驗後開具死亡證明書，3年多來，共5千零58件，除低收入戶外，其助理每次收取2000元至3200元不等相驗費，他則每月分得4萬元，屏東地方法院依偽造文書罪將他判處有期徒2年，如易科罰金以1000元折算一日，緩刑5年，1年內向公庫支付新台幣10元，所得108萬元沒入。

判決書說，90歲的李姓醫師，於2013年9 月到2016年11月間，在高雄市開設診所，僅具有行政相驗資格，並得於這段期間內親自執行相驗業務；其助手則負責協助相驗業務，但不得單獨從事相驗業務。

詎李醫師於出國期間，無法親自執行相驗業務，則由其助手單獨執行；其後又因年事已高，且身體狀況不佳，不欲實際從事行政相驗工作，則由其助理等人執行，並將醫師章及診所章交予助手。

其助手對外自稱為高雄、屏東地區衛生局（所）特約行政相驗醫師，在高雄、屏東地區負責與葬儀社及死者家屬接洽，由於李醫師實際上並未親自相驗，僅由助理或助理與家人執行相驗工作，再佯稱診所醫師身分，開具死亡證明書，蓋立李醫師職章及診所章，除低收入不收取費用外，其式分別收取新台幣2000元至3200元不等相驗費，3年多來共相驗5000多件，分得108萬元。法院依偽造文書罪判刑，其助理及助理家屬部分另案判決。

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