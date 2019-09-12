「9級強風吹斷路樹」酒駕男怪罪害摔車　討2565萬國賠被打臉

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄潘姓男子2014年3月31日下午4時30分騎車外出摔倒，他認為自己是被路樹砸中，氣得提告申請2565萬多元的國賠。但高雄高分院合議庭調查後發現，當天高雄氣象站測得的瞬間最大陣風為九級，加上潘男酒駕，摔車的位置與斷裂的樹枝還有段距離，最後認定他是自撞，判決敗訴，全案仍可上訴。

潘男在判決書中主張，當天他騎車行經高雄市小港區沿海三路與友成巷口，沒想到卻被路旁人行道的斷裂樹木擊中，當場摔車，造成脊髓損傷併四肢障礙等傷害，不僅得請專人全天照護，還要包紙尿布，導致身體及精神受到極大的痛苦，因此決定提告求償2565萬3426元國賠。

▲潘男送醫後被驗出酒駕。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案無關）

但高雄市政府工務局養護工程處人員反駁，潘男接受急救的位置與樹木傾倒的位置有相當距離，也沒有相關證據能證明他是被樹木砸中，況且當天高雄氣象站測得的瞬間最大陣風為九級，高雄港還發生堆置貨櫃遭強風吹落的意外，應該是風大把樹木吹倒，他自己又酒駕，才會自撞受傷。

高雄高分院合議庭認為，潘男送醫治療時透過抽血檢驗，發現血液中酒精濃度為每分升53.29毫克（mg/dl），換算成呼氣濃度則為每公升0.266毫克（mg/L），可見他的確有酒駕，加上審理期間都無法提出曾遭路樹砸傷的證明，最後不採信他的說詞，判決敗訴。

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