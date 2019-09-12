蘋果最高階款iPad Pro驚見「5字頭」　大方降價7000元

▲iPad Pro大降價。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／綜合報導

繼昨天蘋果發表會後，先前版本的iPhone、Apple Watch和iPad都陸續在官網上出現降價價格。除了iPhone降幅驚人外，蘋果在推出最新第七代10.2吋iPad的同時，居然把iPad中最高階的iPad Pro 1TB容量版本，從6萬4900元，降至5萬7900元，瞬間跌到「5字頭」，價差達7000元，降價幅度逾一成。

2018年推出的iPad Pro 12.9吋的1TB版本，售價破6萬大關，直接攻入蘋果中高階筆電區間產品，但因應內建儲存空間成本變動原因，世界各國都降低最高容量版本的價格，目前12.9吋iPad Pro的1TB已從6萬4900元，降至5萬7900元，雖然價格依然不斐，但對於想購入1TB版本的人，的確有吸引力。

更新後的四個1TB容量的iPad Pro價位，分別為4萬5900元（11 吋 1TB Wi-Fi）、5萬900元（11 吋 1TB W-Fi + 行動網路）、5萬2900元（12.9 吋 1TB Wi-Fi）與5萬7900元（12.9 吋 1TB Wi-Fi + 行動網路）。

iPad Pro推出已近一年，外界有傳言稱蘋果可能會在今年底前再推出一款全新的iPad Pro。如果考慮購買iPad Pro的人，可以再等一個月看看，因為一旦出了新型號，2018年的iPad Pro價格可能會繼續下降。

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