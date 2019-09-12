熟女胸痛只抹藥！醫一看震驚「乳房全收乾」：像切過一樣平

▲熟女胸痛只抹藥，醫一看震驚「乳房全收乾」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症，有些患者因為害羞等因素習慣逃避，直到最後症狀無法掩蓋才願意就醫，但此時癌症通常都已經進入末期。有一名未婚40歲女子長期覺得胸部痛痛的，但她認為只是受傷而自己買藥來擦，直到最後乳房都被癌細胞侵蝕，整個胸部都平掉才願意就醫。

急診科醫師田知學日前在東森節目《醫師好辣》分享這一起案例，案例中的病患是一名40歲未婚且未生育過的女性，對方就醫時表示胸部感覺怪怪的，原本覺得只是受傷有自行買藥來擦，後來發現病情愈來愈嚴重，才向朋友坦承乳房有問題，最後才被朋友帶來醫院看診。

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▲急診科醫師田知學在節目分享乳癌案例。（圖／翻攝自東森節目《醫師好辣》）

田知學聽完病患的描述後，將對方的衣服掀開一看，立刻被眼前的景象嚇壞，「她的乳房好像已經切過、做過手術一樣，整個收乾，皮膚都吃掉，皮貼在上面」，接下來的觸診更發現，病患有淋巴結，連肝都凸起來，還有異常的腫塊，這才判斷應該是乳癌末期，「有很多癌細胞已經擴散轉移了……乳房被癌細胞吃光。」

衛福部國健署表示，乳癌透過定期檢查早期發現，存活的機率高達9成，國內婦女發生高峰約在45至69歲，大約每10萬名婦女會有188至194人，病狀包含乳房腫塊、乳房形狀改變、皮膚凹陷、乳頭分泌物或是皮膚出現紅色鱗屑狀斑塊等，若癌細胞已經轉移，可能會有骨痛、淋巴結腫大、呼吸困難或黃疸等情形。

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