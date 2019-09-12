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好市多「獨賣洗衣精」讓波蘭人寫中文大推！意外釣出網友曝：沾到嗯嗯也好洗

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▲▼好市多,Costco,波蘭,羅安德,洗衣精,汰漬。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲定居台灣6年的波蘭攝影師羅安德，近來在公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享他推薦的好市多商品。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》，下同）

消費中心／綜合報導

愈來愈多外國人加入「愛台灣」行列！加入人數高達80萬人的公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，一天有數十則經驗分享文洗版都不意外，近來卻有一位在高雄定居的波蘭攝影師羅安德，以流利中文和超美照片，一次介紹他在好市多買過的多款推薦商品，包括好市多自製沙拉、冷凍莓果、洗衣精、充電電池、牙線、燕麥棒等，詳細又誠懇的推薦引起網友騷動，大讚他「中文也太好了吧」，他也報以熱情回覆「不愛台灣很難」，甚至還在底下留言處和網友聊起生活經驗，為社團帶來意外的「台波交流」驚喜。

▲▼好市多,Costco,波蘭,羅安德,洗衣精,汰漬。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲▼洋洋灑灑690字的好市多商品推薦文，讓不少「潛水」網友特別留言稱讚羅安德「中文好流暢」，他也PO出使用冷凍莓果做成的甜點，並暖心表示，「下次會教大家做！」

▲▼好市多,Costco,波蘭,羅安德,洗衣精,汰漬。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

現代人買東西前會做的第一件事，可能不是查價格，而是上網查評價。像是在臉書搜尋討論「好市多」的社團，就有十幾個推薦，讓人看到眼花，因此目前多數人還是習慣follow社員數最多的《Costco好市多 商品經驗老實說》。舉凡新品上架資訊、商品好用度，都由網友親身體驗後PO文分享，也有不少人會再藉由底下留言討論，判斷這個商品適不適合自己。

波蘭人羅安德的PO文除了以中文介紹吸引網友目光，從推文也可發現，因為他推薦的大部分是生活必需品，也才能馬上激起大家共鳴和討論，其中就以來自美國的「汰漬（Tide）洗衣精」得到最多網友回覆。羅安德在貼文中表示，有次衣服沾到黑油，大家都勸他直接丟了，但他用Tide洗衣精洗過以後，「油不見了，很像新的衣服了，我覺得清潔效果很強。」說到洗淨力，就讓家有活力小屁孩的爸媽各個心有戚戚焉，「優格必備的冷凍莓果和Tide洗衣精每次去Costco必買！不得不說家裡小孩吃東西容易沾到衣服，都可以洗得很乾淨」、「帶小孩衣服常常莫名其妙都會很髒，真的很需要清潔力強的洗衣精。」最妙的是，竟然還有爸爸留言表示，「洗衣精推Tide，像我們家小朋友沾到大便的衣服洗完後都沒有黃黃的。」讓羅安德爆笑回覆，「你應該是最好的Tide廣告！」

▲▼好市多,Costco,波蘭,羅安德,洗衣精,汰漬。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲羅安德在自己的分享文底下，也和不少網友討論起讓洗好的衣服不殘留味道的方法，串起暖心的「台波交流」。

此外，也有網友分享秘密招式，「嚴重的髒污在下水前先局部塗一下Tide洗衣精，洗完超乾淨的。」雖然入秋後夜間氣候變得微涼，但白天跑跑跳跳還是會留不少汗，就有網友擔心詢問，「汗味洗得乾淨嗎？有些洗衣精洗完時還有殘留汗味。」也得到羅安德和其他網友的貼心回覆，「如果我工作在外面，常常高雄很熱，我的衣服都很臭，可是洗衣服之後，衣服很香」、「可以喔，先生因為在食品廠工作，衣服的味道都有洗掉」不過網友也提醒，想避免味道殘留，「最主要是完全曬乾。」

仔細觀察瓶身發現，備受網友推薦的這款Tide洗衣精，全名是「汰漬OXI亮白護色洗衣精」，使用全新OXI升級配方，目前也只在好市多獨賣。除了潔淨、亮白的效果有顯著提升，高效低泡沫的配分也展現比前一代更濃縮、更省水等亮點，用一樣的份量就能洗淨累積更多天的髒臭衣物甚至床被單，還給全家人滿身清新、滿室馨香。最近適逢中秋節，標配行程如賞月、烤肉，特別容易讓衣物吸附味道、汗水甚至食物髒污，因此也讓網友大謝羅安德分享，決定趁這個時機入手，感受網友們形容的洗淨威力。

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