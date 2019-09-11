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汐止好市多硬起來了！霸王車上怒貼公告「將採法律途徑」…民眾嗨爆

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記者柯振中／綜合報導

中和好市多10月起將實施「消費折抵停車費」的制度，讓不少網友紛紛推爆。依據最新消息，汐止好市多也決定硬起來，處理霸王車的問題，開始在久佔車位的車輛上貼出公告，如果出現停放過夜、長期停放等問題，將採取法律途徑解決。這項公告也讓民眾稱讚，是正確的處理方式。

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多是相當受歡迎的美式賣場。（圖／記者謝婷婷攝）

請繼續往下閱讀...

中和好市多1日發出的官方公告指出，為了提升會員購物品質，賣場108年10月1日起將實行「停車收費」政策，如果到賣場停車，每個小時需繳納100元的停車費，但如果消費滿500元，則可以免費折抵3小時，每日最高折抵時數以3小時計。

公告出現後，許多網友表示「很可以」，還希望全台每間好市多都跟進，「留給真正消費的人使用」、「很合理」、「早就該這樣了」、「才不會養一堆鯛」、「有很多族群就是在裡面吹冷氣、試吃、佔位置」。

▼ 中和好市多的停車場收費公告。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 好市多中和店推「消費折抵停車費」新制 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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消息出現後，有網友說明，其實北投好市多早就施行停車收費制，原因是附近的腹地較小，沒有其他停車場能使用，才會採收費制加速車流，以防出現會員無車位可停的情況。

此外，根據《東森新聞》報導，除了北投、中和好市多外，汐止好市多也準備硬起來，處理霸王車的問題，開始在久佔車位的車輛上貼出公告，如果出現異常使用的情況，將採取法律途徑解決。

▼汐止好市多在霸王車上張貼的公告。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼汐止好市多。（圖／翻攝自東森新聞）

汐止好市多的公告指出，停車場僅供好市多會員在賣場購物時「正常停車」使用，如果出現異常使用情形（如停放過夜、長期停放等），將依循法律途徑處理，「請盡速將此車移出本賣場。好市多汐止分公司。」

民眾看完後認為，這項政策施行的相當好，可以避免想購物卻找不到車位的問題；另一位民眾說明，使用者付費相當正常，如果沒有消費就停車，那就必須付停車費，「有人想要霸王（車），他就是會想盡辦法霸王（車）。」

對此，律師丁昱仁指出，賣場所提供的免費車位，屬於法律上的「使用借貸」關係，若是出現久佔車位的情況，賣場可以到法院起訴，來查明車輛的所有人，進而終止停車場的借用關係。

▼有轎車在汐止好市多的室內停車場放了將近1個月，車上被擺滿通知單。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼汐止好市多。（圖／翻攝自東森新聞）

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