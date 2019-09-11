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幕後／邱國正整頓國安　秘書室主任約吃飯被放鴿子...因3千元丟官

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▲▼國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會，國安局長邱國正，國安局特勤中心副指揮官周廣齊、國安局政風處處長劉異海、國安局秘書室主任劉家騏。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局長邱國正（中）與時任國安局秘書室主任劉家騏（左一）。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

在特勤人員走私菸案後，國安局長邱國正銜總統蔡英文之命，在展現鐵血剛正風範，整頓國安內部紀律之際，同時也針對人事進行調整，但隨之而來的，是內部檢舉黑函滿天飛舞。

其中，秘書室主任劉家騏為建立媒體關係，在跟某電視媒體高層約吃飯時被放鴿子，最後只好讓同仁、司機把點好的一桌要價約新台幣3000元的菜吃完，最後淪為被指控濫用公款，與參事黃仁傑互調職務，而劉家騏的組長、科長也都將調離現職。

國安局在公關室解編後，納入國安局秘書室，由劉家騏擔任主任，但當時公關單位幾乎是砍掉重練，因此曾讓不少媒體記者，甚至立法委員私下抱怨，很難找到對口，只好積極重建各方關係。

據透露，劉家騏上任沒多久後，透過秘書室內部同仁的關係，與位於內湖的電視新媒體部門高層主管，邀請在附近的一間義式連鎖餐廳吃飯，不過該主管因臨時有事放了鴿子，最後並未現身，但菜都已上桌，大家只好吃完賦歸，餐費報公帳，依照記錄不到3000元。

不料，這場只有自家人的餐敘在事隔2年後，卻被剛上任局長的邱國正在整頓內部紀律與人事調整中，再度被搬上檯面。據透露，由於內部檢舉黑函滿天飛，國安局政風室就接連接獲檢舉，但被檢舉人其實並非外界所稱的劉家騏，只因他身為單位主管，也是當天作東的主官，所以先被調離現職。

儘管此案，最後被認為「查無不法」，僅有行政疏失，但被調查單位所糾結的，在於該餐敘在場5人中，包括：主任劉家麒、組長、科長與秘書室人員4人外，其實也包括司機，而這也成為在調查過程裡討論的問題點，畢竟依照慣例，公務聚會時，司機並不會列席。

據了解，在此案爆發之後，劉家騏人還在國外，邱國正是直接宣告將他與國安局參事黃仁傑對調職務，由於考量劉家騏有外派經歷，接下來也可能考量將他外派。另外，秘書室組長確定調離，改由張正寰接任，而科長杜秉富也預計下星期調離現職。

對於此案，國安局稍早表示，已配合廉政單位進行查察，並針對此案進行內部檢討改進，後續將配合廉政單位賡續辦理相關作業。

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