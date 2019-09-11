索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉





▲總統蔡英文訪問索羅門群島時，蘇嘉瓦瑞親自到機場迎接。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

索羅門群島友邦關係亮紅燈，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）接受訪問表示，台灣對索羅門而言「毫無用處」，並暗示中國大陸能夠與澳洲相抗衡，將會是更好的邦交國。對此，外交部鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲，少數政治人物基於特定群體的利益作出外交轉向決定，不符合索羅門群島全民福祉。

《澳洲人報》（The Australian）11日報導，蘇嘉瓦瑞接受澳洲國立大學太平洋與中國專家史密斯（Graeme Smith）訪問時表示，與台灣不同的是，中國能夠直接給予索羅門援助，不需要遷就於澳洲。他直言，「老實說，在經濟和政治方面，台灣對我們毫無用處。」

報導指出，蘇嘉瓦瑞還提到，他2006年間曾派40名警官到台灣受訓，時任澳洲外長唐納（Alexander Downer）卻親自走訪台灣，要求當局停止訓練，強調索羅門群島是澳洲的地盤。蘇嘉瓦瑞說，「如果換成中國，他們根本不會甩唐納，還會把他轟走。他們會說，『滾出去，這是主權政府作出的主權決定』。」

對此，外交部表示，蘇嘉瓦瑞總理的評論並未反映出目前台索關係的全貌。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

外交部提到，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與臺灣維持邦誼事項。我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

外交部指出，中華民國與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作交流緊密，臺灣在索國家發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。此外，索國也在各種國際場合為臺灣有力執言。建交36年以來，臺索兩國互惠互利，合作密切。相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與臺灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定。

最後，外交部表示，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉。相信類此決定不只是我國，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。