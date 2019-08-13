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世界冠軍麵包大師級的中秋禮盒　在「伊甸庇護」歡迎支持訂購

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▲世界冠軍麵包大師王鵬傑技術指導，推出二款精心研發的草莓酥與草莓燒菓子。（圖／伊甸庇護事業處提供）

▲世界冠軍麵包大師王鵬傑技術指導，推出二款精心研發的草莓酥與草莓燒菓子。（圖／伊甸庇護事業處提供）

記者楊熾興／桃園報導

為迎接中秋佳節的到來，桃園市伊甸烘焙咖啡屋於13日特別邀請去年世界冠軍麵包大師王鵬傑技術指導，推出二款精心研發的草莓酥與草莓燒菓子，加上招牌的蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙肉乾等一共推出五款中秋系列禮盒。即日起開放預購，邀請大家踴躍支持，讓這些產品都能成為中秋最佳伴手禮！ 9月3日以前訂購，更可享九折優惠。

▲▼伊甸桃園市庇護工場推出草莓酥與草莓燒菓子，蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙肉乾等一共五款中秋系列禮盒歡迎支持訂購。（圖／伊甸庇護事業處提供）

▲▼伊甸桃園市庇護工場推出草莓酥與草莓燒菓子，蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙肉乾等一共五款中秋系列禮盒歡迎支持訂購。（圖／伊甸庇護事業處提供）

▲▼伊甸桃園市庇護工場推出草莓酥與草莓燒菓子，蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙肉乾等一共五款中秋系列禮盒歡迎支持訂購。（圖／伊甸庇護事業處提供）

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸桃園市庇護工場成立14年來，為在地身心障礙朋友量身打造一處工作場所，陪伴他們適應職場及社會、實現自我價值。庇護工場的成立，除了期望透過產品的推廣，能夠讓庇護工場朝自給自足及永續經營的目標邁進，同時也幫助他們在未來人生的每一步路，能夠踏得更穩健及更有信心。庇護工場的每款月餅都包含著身障員工的用心與努力，每盒背後都有一段故事，每一張訂單，對他們來說都是大大的肯定與鼓勵！

在今年中秋節-月餅新品推廣會上，世界冠軍麵包大師王鵬傑技術指導親自調配的獨特配方，特調草莓內餡搭配酥不膩口的餅皮，酸甜可口的好滋味，吃在嘴裡，溫暖在心裡；此外，桃園市政府勞動局副局長李賢祥在《我們與惡的距離》一劇中飾演精障就業服務員的演員嚴浩，也特地撥空前來支持響應，為庇護工場的身心障礙朋友們加油打氣，並呼籲社會大眾踴躍支持五款苺好中秋系列禮盒，即日起開放預購，邀請大家踴躍支持，讓這些產品都能成為中秋最佳伴手禮！9月3日以前訂購，更可享九折優惠。歡迎大家至伊甸公益MaLL網站(https://edenmall.eden.org.tw/)訂購，或撥打訂購專線： (03)427-8229轉104、105、110、111。

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關鍵字：世界冠軍,麵包大師,中秋禮盒,伊甸庇護,訂購

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