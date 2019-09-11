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21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

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▲大漢溪水利家族特展史料豐富

▲大漢溪水利家族特展史料豐富。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大漢溪早年雖有豐沛水量且緊鄰台地，其水資源利用卻一直到日據時期完成桃園大圳才有明顯改變…這些大漢溪水利家族的歷史風華與蛻變，都在北區水資源局於桃園客家文化館舉辦的「大漢溪水利家族-北水局檔案加值應用特展」精彩呈現，展期迄即日起迄9月28日，歡迎民眾前來參展。

北水局局長江明郎11日指出，該一特展是希望透過檔案庫房，所保留下來的珍貴資料整理，說明百年來大漢溪水資源開發經過，及對於桃園台地產業及社會發展的貢獻。此次展覽分三大主題：日據時期的大嵙崁、水利家族蓬勃發展、石門水庫浴火重生。

江明郎說，大漢溪水利家族成員眾多，從歷史最長的桃園大圳，到最重要的石門水庫，展覽會場均有相關珍貴老照片、圖片與文件，除可讓民眾充分認識大漢溪水資源發展外，更可了解良好檔案管理之重要。▲大漢溪水利家族特展史料豐富

▲大漢溪水利家族特展展現保管完整的檔案。（圖／北水局提供）

由於，桃園台地因地勢高亢，早年不利於溪水的引取利用，農田用水多靠埤塘。大漢溪雖有豐沛水量且緊鄰台地，其水資源利用卻一直到日據時期完成桃園大圳才有明顯改變，大漢溪不再只供應溪邊兩岸農田，開始大量送水到台地，也使台地上大量農地水田化、大量生產稻米，大大改善農民生活。

直至1964年石門水庫的興建完成，將大漢溪水源全年無休、源源不絕送往桃園台地，徹底翻轉台地的水資源利用型態，也造就了桃園成為全球宜居城市、全台工業產值最高的縣市。

北水局自1954年經濟部成立「石門水庫設計委員會」開始，歷經執行及管理機關更迭改組，迄今保管的公文檔案已逾53萬餘件，近期已將各時期水庫照片、設計圖檔及書籍等非公文檔案進行清查、整理及E化掃描，讓這些珍貴的歷史檔案資料得以妥善保存，此次特展就是將收集到的大漢溪水利家族成員珍貴文史資料展出，讓大家共同見證大漢溪水利家族的歷史風華與蛻變。

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