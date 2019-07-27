「修容大師」含石棉　台南衛生局漏夜赴廠封存下架

▲衛生福利部食品藥物管理署發布「修容大師」2款特定批號化粧品含有石綿類成分，台南市衛生局前往稽查查封385盒產品，命業者回收下架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛生福利部食品藥物管理署發布「修容大師」（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight）2款特定批號化粧品含有石綿類成分，台南市衛生局於7月26日傍晚接獲通知，即前往稽查，現場查封385盒產品，命業者於7日內提報產品回收計畫，責令業者檢視市面相關產品，通知下游通路務必將問題產品下架回收。

衛生福利部食品藥物管理署發布「修容大師（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight）)」（批號：1606001/ GM-13336，有效期限 2021/06/01）及「修容大師2（City Color Contour Palette 2 Contour,Bronze, Highlight）」（批號：1606001/ GM 13336，有效期限 2021/06/01）2款特定批號化粧品，經檢驗含有石綿類成分，啟動預防性下架。

台南市衛生局即前往「台鉅生技股份有限公司」稽查，現場查封385盒產品（340盒修容大師、45盒修容大師2），並命業者於7日於7月26日傍晚接獲通知，即前往稽查，現場查封385盒產品，命業者於7日內提報產品回收計畫，責令業者檢視市面相關產品，通知下游通路務必將問題產品下架回收。

據台鉅公司表示，上述2款產品是2018年輸入，數量約計457盒，曾於網路平台及所屬之觀光工廠販售，2019年6月因接獲類似產品有異常事件，已自主陸續下架產品回收，並於7月撤除網路商品頁面。

台南市衛生局提醒民眾，購買化粧品要看清產品標示，切勿購買來源不明之產品，切勿任意自國外、網路或其它通路商購買未經查驗的化粧品使用；如發現產品標示不全、甚至使用後產生不良反應，均可至衛生福利部「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，或撥打通報專線：02-66251166分機5340。

石綿（Asbestos）是化粧品禁止使用之成分，化粧品及其滑石粉原料，依國際間公認之檢驗方法，不得檢出石綿成分。產品經檢出含禁止使用成分，將涉違反化粧品衛生安全管理法第6條第1項規定，依同法第22條第1項可處新台幣2萬元以上5百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。且違規產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，製造、輸入業者應即通知販賣業者回收產品。