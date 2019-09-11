台漁船摩里西斯起火沉沒　26船員全獲救！漁民嘆討海人的悲哀

▲一艘台灣籍漁船11日下午在靠泊在摩里西斯路易斯港不明原因起火燃燒，26名船員全部獲救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一艘台灣籍漁船「金沅」號，11日下午在靠泊在摩里西斯路易斯港不明原因起火燃燒，船上連同船長在內有26人，由於火勢猛烈，情勢一度緊張，當地消防單位獲報出動消防船隻等裝備前往滅火，將船員全部順利救上岸，但因漁船火勢撲滅困難，船主決定棄船，將船隻拖往外海讓漁船燃燒後自然沈沒，損失4~5千萬元。

這艘「金沅」號漁船為CT6型，屬於200噸以上漁船，新船造價超過9千萬元，從該漁船外型看來，不是新船，琉球地區漁業界人士估計價值在4~5千萬元，難怪火警發生傳回台灣，有漁民在臉書表示「討海人的悲哀」。

台灣漁民臉書、line群組今天下午出現一艘漁船在港口旁起火燃燒的影片，由於火勢不小，引起漁民驚慌，紛紛打聽起火港口，期間一度傳發生地點在高雄，但熟悉高雄港的漁民發現不像，且救護船上噴有英文名字，因此研判不是發生在高雄港。

屏東縣琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，根據漁業署的了解，這起火燒船發生地點在摩里西斯聖路易港，案發生時船上連同船長在內有26名船員，全部獲救。但因火勢太大，難以撲滅，船主決定拖到外海，讓漁船自行燃滅，避免威脅港口內其他船隻。

根據漁業界人士分析，從影片看來，起火點在廚房位置，為何會起火，無法得知。