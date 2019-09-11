17歲女兩度買兇殺父母 用母親金融卡付錢買兇還買毒品

▲▼17歲少女海契，企圖買兇謀殺父母，失敗被捕。(圖／翻攝自IG@(Alyssa Hatcher）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一名17歲少女企圖買兇謀殺父母，還偷走父母的金融卡提款付錢給兇手。不過她兩度買行兇都以失敗卸終，目前這名少女已被警方逮捕，將面臨兩項跟謀殺有關的刑事罪名起訴。

「福斯新聞網」報導，「萊克郡治安官辦公室」(Lake County Sheriff’s OfficeLake County Sheri)透露，17歲的艾莉莎․海契(Alyssa Hatcher)在周一(9日)被捕。

稍早前她的男友告訴校警，指海契海給了他們一名友人「一大筆錢」，請對方幫忙買兇殺掉她父母。校方於是報警。 海契的母親譚美(Tammy)說，她發現自己的金融卡(debit card)不見了，後來在女兒臥室裡發現了一張寫有她銀行資訊的紙。

警方表示，海契被捕後承認花了400美元(約1.2萬元新台幣)試圖「買兇殺父母」，但計畫沒有成功。接著，她又付給一名黑人900美元(約2.7萬美元)進行「二度買兇」，同樣以失敗告終。

海契買兇殺父母的動機未明，但可能跟她不滿父母「管太多」有關。 警方指出，在買兇殺人前，她還提領了100美元用來買毒品。